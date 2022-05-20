اتحاد جدة والهلال.. كلاسيكو الحلم والأمل

الرياض (أ ف ب)

يلتقي اتحاد جدة المتصدر مع ضيفه ومطارده المباشر الهلال حامل اللقب الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في كلاسيكو شبه حاسم في ختام المرحلة السابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 61 نقطة بفارق ست نقاط أمام الهلال قبل أربع مراحل من نهاية الموسم، وفوز بفارق هدفين يكفيه لمعانقة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 12 عاماً.

وكان الهلال حسم مباراة الذهاب قبل نحو شهرين 2-1، لأن قوانين الدوري لا تعتمد احتساب الأهداف خارج القواعد بالضعف.

ويمني الاتحاد النفس باستعادة التوازن بعد تعثره أمام الفتح (4-4) في المرحلة الماضية، ما أتاح الفرصة للهلال لتقليص الفارق إلى 6 نقاط.

ويدخل الاتحاد المباراة بصفوف مكتملة، بعد تعافي مدافعه المصري احمد حجازي وعودته إلى التدريبات الجماعية بعد غياب طويل بسبب إصابة تعرض لها في فبراير الماضي، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده، لكن تبقى مشاركته في المباراة متوقفة على مدى جاهزيته البدنية.

ويملك الاتحاد مجموعة من الأسماء المميزة في مقدمتها الرباعي البرازيلي مارسيلو جروهي وبرونو هنريكي ورومارينيو داسيلفا وإيجور كورنادو، إلى جانب المغربي عبد الرزاق حمدالله وعبد العزيز البيشي ومهند الشنقيطي وعبد الرحمن العبود.

في المقابل، يسعى الهلال إلى النهوض سريعاً وتعويض خسارته أمام الفيحاء بركلات الترجيح في المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك.

وكان الهلال خسر أمام الفيحاء صفر-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة في الثالث من مايو الحالي، أتبعها بفوزين على حساب ضمك والاتفاق، وهو يبحث عن انتصاره الثالث تواليا للإبقاء على أماله في الدفاع عن اللقب وتشديد الخناق على الاتحاد.

ويخشى مدربه الأرجنيتيني رامون دياز من عامل الإرهاق، الذي قد يؤثر على اللاعبين بعد خوض 120 دقيقة أمام الفيحاء.

وتفتتح المرحلة السبت حيث يسعى الاتفاق الثالث عشر إلى تجاوز خسارته الأخيرة أمام الهلال، والخروج بالنقاط الثلاث، عندما يستقبل الحزم صاحب المركز الأخير.

ويبحث النصر الثالث عن فوزه الثالث تواليًا، عندما يواجه الرائد التاسع السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في مباراة يدخلها الفريقان بطموحات مختلفة.

ولم يحقق الرائد أي فوز في آخر ثلاث مباريات، حيث خسر اثنتين وتعادل في واحدة كانت أمام الطائي في المرحلة الماضية، ورغم قوة منافسه إلا أنه سيسعى جاهدًا للفوز أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل في سعيه إلى تفادي الهبوط.

في المقابل، نجح النصر في تحقيق فوز كبير على الشباب 4-2، حافظ من خلاله على مركزه الثالث، وسيكون تركيزه منصبًّا على الفوز للمحافظة على حظوظه في انتزاع المركز الثاني من الهلال.

ومن المنتظر أن تشهد صفوف النصر عودة مهاجميه الأوروجوياني جوناثان رودريجيز والكاميروني فنسانت أبو بكر في حالة اكتمال جاهزيتهما بعدما غيابهما الإصابة عن المباراة الماضية، فيما تبدو مشاركة الأرجنتيني بيتي مارتينيز صعبة لعدم الجاهزية.

ويبحث الفتح عن النقاط الثلاث، لتأمين موقعه في المنطقة الدافئة، عندما يستقبل الطائي.

ويضع الأهلي النقاط الثلاث هدفاً رئيساً له، عندما يستضيف أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتختتم المرحلة بمواجهة الفيحاء وضمك.

وكانت المرحلة افتتحت الخميس الماضي بفوز التعاون على الباطن 1-صفر، والشباب على الفيصلي بالنتيجة ذاتها، بعد تأجيل مبارياتها المتبقية.