«حلم الأحلام» إلى التقاعد بسبب إصابة الكاحل

أبوظبي (الاتحاد)

تقاعد الجواد الإماراتي "دريم أوف دريمز" أو "حلم الأحلام" وبطل رويال أسكوت، العائد لسعيد سهيل، عن السباقات بعد فشله في التعافي من إصابة في الكاحل عقب انتصاره في سباق دايموند جوبيلي ستيكس للفئة الأولى قبل حوالي 12 شهراً.

وفاز الجواد البالغ من العمر ثماني سنوات والمنحدر من نسل "دريم أهيد"، بتسعة من سباقاته الـ 31، وجمع مكاسب مالية بلغت حوالي مليون جنيه إسترليني خلال مسيرته السباقية.

وحقق "دريم أوف دريمز" مآثره الشهيرة مع المدرب مايكل ستاوت، بما في ذلك الفوز بكأس هايدوك بارك للفئة الأولى في عام 2020، وبدأ مسيرته مع المدرب كيفين ريان في عام 2016 قبل أن يتم شراؤه من قبل سعيد سهيل بعد أول ظهور له في نيوماركت في أبريل من ذلك العام.

ومن جهة أخري رحلت المالكة والمربية الشهيرة هيلين كليبرج جروفز في منزلها في سان أنطونيو، عن عمر يناهز 94 عاماً، تاركة وراءها مساهمة كبيرة في مجتمع الخيول في مجموعة متنوعة من التخصصات.

ولدت في سان أنطونيو في 20 أكتوبر 1927، وكانت الطفلة الوحيدة لروبرت جيه كليبيرج جونيور وهيلين كامبل كليبرج، ونشأت "هيلينتا" في مزرعة كنج رنش الأسطورية، حيث نمت حبًا قويًا لتربية المواشي والخيول.

وأصبحت متسابقة ماهرة قامت بتربية العديد من الخيول الأبطال وقامت بحمله عُرفت باسم "السيدة الأولى للقطع"،"First Lady of Cutting"، وقد تم إدخال جروفز في قاعة مشاهير راعية البقر في عام 1998، وكان لديها تقدير عميق للخيول.

وقامت جروفز "بتربية الجواد "هوكبيل" الذي اقتنته جودلفين حين كان حولياً، والذي جمع مكاسب مالية قدرها 4.7 مليون دولار في عام 2019.