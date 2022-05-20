ميلان على مشارف اللقب الأول منذ عام 2011

ميلانو (أ ف ب)

يقف ميلان على مشارف إحراز لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2011، عندما يحل ضيفاً على ساسوولو الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين، في حين يستقبل جاره ومطارده المباشر إنتر ميلان بطل الموسم الماضي ضيفاً سامبدوريا في التوقيت ذاته.

ويتقدم ميلان بفارق نقطتين عن إنتر ويتفوق عليه في المواجهات المباشرة بينهما هذا الموسم (تعادلا 1-1 في المرحلة الثانية عشرة، وفاز ميلان 2-1 في المرحلة 24)، وبالتالي يكفي الأول التعادل لضمان اللقب ومعادلة جاره في عدد الألقاب في المسابقة (19) كثاني افضل المتوجين باللقب خلف يوفنتوس المتصدر (36 لقباً).

وحقق ميلان سلسلة من الانتصارات اللافتة في الأمتار الأخيرة وتحديداً خارج ملعبه ضد فيورنتينا ولاتسيو وفيرونا قبل أن يتفوق على أتالانتا 2-صفر على ارضه في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة ليحتفل مع أنصاره كما لو أنه أحرز اللقب.

وتحمل المباراة نكهة الثأر بالنسبة إلى ميلان الذي خسر أمام ساسوولو على أرضه 1-3 ذهابا في المرحلة الرابعة عشرة في 28 نوفمبر الماضي، لكن مدربه ستيفانو بيولي يملك تشكيلة كاملة ويدخل المباراة مصمما على التتويج، في حين يخوضها ساسوولو وهو في وسط الترتيب وبالتالي لا ينافس على شيء.

وأشاد بيولي بالفوز على أتالانتا، وقال "أنا أحب لاعبي فريقي، وأعرف ما الذي يبذلونه على أرضية الملعب"، مضيفاً: الليلة حققنا الفوز، والآن نحن بحاجة إلى فوز آخر في المباراة التالية.

وبغض النظر عن هوية المتوج بطلاً أكان ميلان أو جاره إنتر ميلان، فانهما لن يستطيعا الاحتفال في ساحة الدوومو الشهيرة في ميلانو التي تستضيف حفلاً غنائياً مساء السبت ولا يمكن إزاحة المسرح الضخم الذي شيد لهذه المناسبة خلال 24 ساعة.

أما المكان الوحيد للاحتفال باللقب، فسيكون على الأرجح ملعب سان سيرو الذي يتقاسمه الناديان والذي يتسع لـ70 ألف متفرج.

ولا يزال مدرب إنتر ميلان سيموني إنزاجي مؤمنا بقدرة فريقه على انتزاع اللقب من ميلان علما انه قاد فريقه هذا الموسم إلى إحراز لقبين في الكأس السوبر الإيطالية بفوزه على يوفنتوس ثم بكأس إيطاليا بالفوز على الفريق ذاته.

وقال إنزاجي الذي عاش نشوة الحسم في المرحلة الأخيرة عندما كان لاعباً في صفوف لاتسيو الذي تفوق على يوفنتوس في المرحلة الأخيرة قبل 22 عاماً: "يتعين علينا الفوز ونأمل أن يخسروا. سبق لهذا السيناريو أن حصل سابقاً وكل شيء يجوز في كرة القدم".

وتتركز الأنظار على هوية الفريق الذي سيرافق جنوى وفينيستيا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، والصراع محصور بين ساليرنيتانا وكالياري.

ويتقدم ساليرنيتانا بفارق نقطتين عن كالياري، ويستقبل الأول أودينيزي، في حين يحل الثاني ضيفاً على فينيتسيا.

وفي حال تعادل ساليرنيتانا وفوز كالياري سيبقى الأخير ضمن أندية النخبة لتفوقه على الأول بفارق كبير من الأهداف، في ظل عدم الاعتماد على المواجهتين المباشرتين هذا الموسم في هذه الحالة لان المباراتين انتهتا بالتعادل 1-1.

وفرض الجناح البرتغالي رافايل لياو نفسه أحد نجوم ميلان هذا الموسم لا سيما في الأمتار الأخيرة من السباق نحو اللقب. نجح المهاجم الدولي في التسجيل أو تمرير الكرات الحاسمة في المباريات الخمس الأخيرة لميلان التي انتهت جميعها بفوزه وافتتح التسجيل الأسبوع الماضي في مرمى أتالانتا ليريح أعصاب جمهور فريقه.

هو في طريقه لتمديد عقده مع ميلان الذي ينتهي عام 2024، لا سيما في ظل رغبة أكثر من ناد أوروبي في الحصول على خدماته بعد تألقه اللافت هذا الموسم.