الشارقة والإمارات.. «الطرف الواحد»



علي معالي (الشارقة)



تكمن أهمية مباراة الشارقة والإمارات المقررة غداً «السبت» ضمن «الجولة 25»، من جانب «الملك» الذي يريد التمسك بـ «الوصافة»، في ظل السباق الملتهب على المركز الثاني، مع الوحدة والجزيرة، في الوقت الذي يودع فيه «الصقور» منافسات «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما تأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى، إثر توقف رصيد الفريق عند 10 نقاط، واللقاء يحمل «الرقم 18» بين الفريقين في «زمن الاحتراف».

وينفرد الشارقة بالمركز الثاني برصيد 51 نقطة، ويسعى المدرب الروماني كوزمين وكتيبته من أبناء «الملك» إلى الفوز، خاصة أن «العنابي» أقرب المطاردين يملك 49 نقطة، وبالتالي فإن أي نتيجة غير الفوز تجعل الفرق مهدداً بفقدان «الوصافة»، بعد انتهاء سباق اللقب لمصلحة «الزعيم» العيناوي.

أهداف الملك من المباراة ستكون دافعاً أكبر لحصد الانتصار، وفي المقابل تعتبر مجرد تحصيل حاصل لـ «الصقور» الذي يحتاج إلى ترتيب أوراقه من جديد بحثاً عن كيفية العودة إلى الأضواء والمحترفين مجدداً في الموسم المقبل.