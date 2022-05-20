«نيتف تريل» لجودلفين يخوض التحدي في «الجينيز الأيرلندي»



محمد حسن (دبي)



يسعى مهر جودلفين «نيتف تريل»، لإضافة فوز جديد على مستوى الفئة الأولى، عندما يخوض مساء غد «السبت» تحدي سباق 2000 جينيز الأيرلندي، بمضمار ذي كرا، ليمنح الفريق الأزرق أول فوز منذ تتويج نجمه «دباوي» باللقب عام 2005.

واستهل «نيتف تريل» الذي يشرف على تدريبه شارلي ابلبي مسيرته بصورة مشابهاً للفحل المتميز «دباوي»، حيث نجح كل من الجوادين في الفوز بسباقي سوبرلاتيف ستيكس وفينسانت اوبراين ناشونال ستيكس في عمر السنتين، قبل أن تأتي خسارتهما الأولى في 2000 جينيز الإنجليزي.

وحقق «نيتف» تريل فوزاً حاسماً، خلال نسخة العام الماضي، من سباق فينسانت اوبراين ناشونال ستيكس للفئة الأولى في ذي كرا، قبل أن يقدم عرضاً باهراً مرة أخرى في دارلي ديوهيرست ستيكس في نيوماركت.

وبعد أن أنهى العام بطلاً للأمهار الناشئة في أوروبا، استهل ابن «اواسيس دريم» حملة السباقات الكلاسيكية بشكل مثير، حينما سجل وبسهولة الفوز في كريفن ستيكس للفئة الثالثة في نيوماركت.

ورغم خسارته في 2000 جينيز الإنجليزي، إلا أن «نيتف تريل» قدم مردوداً طيباً، وفقد المركز الأول بفارق 0.75 طول عن رفيقه في الإسطبل «كوريباس»، في نسخة مثيرة من السباق الكلاسيكي الذي أقيم خلال أبريل الماضي في «نيوماركت».