السبت 21 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«نيتف تريل» لجودلفين يخوض التحدي في «الجينيز الأيرلندي»
«نيتف تريل» لجودلفين يخوض التحدي في «الجينيز الأيرلندي»
20 مايو 2022 12:44

 
محمد حسن (دبي)


يسعى مهر جودلفين «نيتف تريل»، لإضافة فوز جديد على مستوى الفئة الأولى، عندما يخوض مساء غد «السبت» تحدي سباق 2000 جينيز الأيرلندي، بمضمار ذي كرا، ليمنح الفريق الأزرق أول فوز منذ تتويج نجمه «دباوي» باللقب عام 2005.
واستهل «نيتف تريل» الذي يشرف على تدريبه شارلي ابلبي مسيرته بصورة مشابهاً للفحل المتميز «دباوي»، حيث نجح كل من الجوادين في الفوز بسباقي سوبرلاتيف ستيكس وفينسانت اوبراين ناشونال ستيكس في عمر السنتين، قبل أن تأتي خسارتهما الأولى في 2000 جينيز الإنجليزي.
وحقق «نيتف» تريل فوزاً حاسماً، خلال نسخة العام الماضي، من سباق فينسانت اوبراين ناشونال ستيكس للفئة الأولى في ذي كرا، قبل أن يقدم عرضاً باهراً مرة أخرى في دارلي ديوهيرست ستيكس في نيوماركت.
وبعد أن أنهى العام بطلاً للأمهار الناشئة في أوروبا، استهل ابن «اواسيس دريم» حملة السباقات الكلاسيكية بشكل مثير، حينما سجل وبسهولة الفوز في كريفن ستيكس للفئة الثالثة في نيوماركت.
ورغم خسارته في 2000 جينيز الإنجليزي، إلا أن «نيتف تريل» قدم مردوداً طيباً، وفقد المركز الأول بفارق 0.75 طول عن رفيقه في الإسطبل «كوريباس»، في نسخة مثيرة من السباق الكلاسيكي الذي أقيم خلال أبريل الماضي في «نيوماركت».

الخيول
جودلفين
أيرلندا
آخر الأخبار
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
الرياضي
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
اليوم 13:51
رئيس أوكرانيا: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للأزمة
عربي ودولي
رئيس أوكرانيا: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للأزمة
اليوم 13:50
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
الرياضي
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
اليوم 13:19
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
الرياضي
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
اليوم 13:14
«اليد» ينهي التحضيرات لـ «خليجية الكويت»
الرياضي
«اليد» ينهي التحضيرات لـ «خليجية الكويت»
اليوم 13:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©