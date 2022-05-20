70 مشاركاً في دولية الشارقة للدراجات المائية



الشارقة (الاتحاد)

ينظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية غداً «السبت البطولة الأولى من نوعها، والتي تحمل اسم الإمارة للدراجات المائية.

وتضم البطولة 5 جولات في مختلف شواطئ مدن الشارقة، والبداية من دبا الحصن مروراً بالحمرية وبعدها مدينة كلباء، ثم يستقبل شاطئ خورفكان الجولة الرابعة، وتشهد الشارقة الجولة الخامسة والختامية.

واستقطبت البطولة نخبة من النجوم العالميين والمحليين لأكثر من 70 مشاركاً من عدد من الدول، منها فرنسا واليابان والمجر.

ويتنافس المشاركون على 4 فئات، وهي جالس مفتوح، وواقف مفتوح 4 ستروك، وواقف مخضرمين 2 ستروك، وناشئين 2 استروك، وتهدف إلى استقطاب المواهب وإشراكهم بالبطولات المحلية والعالمية، لكسب الخبرة عن طريق الاحتكاك في البطولات التي تسمح لمشاركة المواهب الجديدة بالأبطال المحليين والعالميين.

ومن جانب آخر يقوم النادي بإتاحة الفرصة للشباب، لكسب الخبرات التحكيمية، من خلال إدارة البطولة وتنظيم السباقات البحرية بجميع أنواعها، وصقلهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولات الدولية محكمين ومنظمين في الرياضات البحرية.