بطولة الصداقة للرجبي بين الإمارات والسعودية



دبي (الاتحاد)

بحث اتحاد الرجبي في الاجتماع التنسيقي مع نظيره السعودي، عبر تقنية الاتصال المرئي، العديد من المواضيع المهمة بشأن التعاون المشترك وتبادل الخبرات، خصوصاً التي اكتسبها الاتحاد خلال السنوات العشر الماضية، وتقديمها إلى شقيقه السعودي.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الاتحادين، تشمل عدداً من البنود أهمها إقامة بطولة الصداقة بين الاتحادين، وإدخال الرجبي ضمن دورة الألعاب الرياضية الخليجية القادمة، وإقامة دورات مشتركة للمدربين والحكام ومعسكرات مشتركة بين المنتخبين لاكتساب اللاعبين للخبرات الدولية وقد تمت مناقشة الترتيبات الخاصة لآليات تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمنها مذكرة التفاهم.

وسيتم الاتفاق على توقيع المذكرة في الإمارات أو في السعودية، بحضور الطرفين، بعد الاتفاق على موعد التوقيع، ويرسل الاتحاد المسودة الخاصة بمذكرة التفاهم إلى الاتحاد السعودي بعد التنسيق مع الاتحاد الآسيوي للرجبي واللجنة الأولمبية الإماراتية والسعودية .

حضر الاجتماع محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، وسعود بالشالات رئيس لجنة المنتخبات، وسعود عبدالله النعيمي رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وعبدالرحمن بوخاطر رئيس لجنة الإعلام الحديث والمواقع الإلكترونية، ونزار مهران مدير الخدمات المساندة للاتحاد، ومن جانب الاتحاد السعودي علي الدجاني رئيس الاتحاد وأمل الجرافي المدير التنفيذي.

وقال محمد الزعابي: مردود التعاون بيننا سيكون إيجابياً، ويخدم الطرفين تحت مظلة عربية خليجية موحدة لتقوية التواصل والترابط وتوحيد رؤيتنا، مؤكداً أن هذا التنسيق سيثمر بشكل إيجابي خلال المرحلة القادمة، ويرفع من سقف طموحات هذه الرياضة الأولمبية تحت رعاية الاتحاد الآسيوي للرجبي واللجان الأولمبية الإماراتية والسعودية.

ومن جهته رحب على الدجاني رئيس الاتحاد السعودي بالتعاون المشترك، وقدم شكره لمجلس إدارة الاتحاد، وأبدى سعادته بهذا الاتفاق لتدعيم أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك، من أجل التواجد العربي والخليجي، وتواصله بالمجتمع الرياضي الدولي.