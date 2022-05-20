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الرياضي
الجزيرة والوحدة.. «ديربي الواجب»
الجزيرة والوحدة.. «ديربي الواجب»
20 مايو 2022 12:39

 
محمد سيد أحمد (أبوظبي)


في «ديربي» لم تعد له أهمية، نظراً لخروج الفريقين من سباق المنافسة على «الدرع» الذي حسمه العين لمصلحته مبكراً، يلتقي الجزيرة والوحدة غداً «السبت» في مباراة تحمل الرقم 28 في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولة، والتي يحتل فيها «العنابي» المركز الثالث برصيد 49 نقطة، و«فخر أبوظبي» المركز الرابع بـ 45 نقطة، ورغم ذلك يبحث الطرفان عن الفوز في آخر جولتين لـ «دوري أدنوك للمحترفين». 
يعيش الجزيرة حالة ليست جيدة، بخسارته في الجولتين الماضيتين، أمام العين وخورفكان، وهو ما جعل مهمته صعبة لبلوغ «وصافة» جدول الترتيب، ليكون هدفه إنهاء المسابقة ثالثاً، ويعول كثيراً على أن يعود لاعبيه في «الديربي» بالذات، وأن يحقق فوزاً يصالح به جماهيره.
وفي المقابل، فإن الوحدة يسعى لمواصلة مطاردة الشارقة صاحب المركز الثاني، بتحقيق الانتصار، ثم ينتظر مفاجأة من «الصقور» أمام «الملك»، أو في الحد الأدنى الحفاظ على فارق النقطتين حتى الجولة الأخيرة.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
الوحدة
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