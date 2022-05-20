«قطبا بر دبي» يحددان بوصلة «الهبوط 2»!

معتصم عبدالله (دبي)



تتركز الأنظار في «الجولة 25» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تنطلق غداً «السبت» على الصراع المحتدم بين الظفرة والعروبة لتجنب الهبوط إلى «دوري الهواة»، واللحاق بفريق الإمارات أول الهابطين بنهاية الجولة الماضية.

وتحدد مواجهتا قطبي بر دبي «النصر والوصل» على التوالي «بوصلة» بطاقة الهبوط الثانية، حيث يستقبل «العميد» ضيفه الظفرة صاحب المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة على «استاد آل مكتوم»، فيما يواجه العروبة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، الوصل على استاد نادي الفجيرة.

ويشعل فارق النقطة بين الظفرة والعروبة سباق «تجنب الهبوط»، حيث يتطلع الأول إلى حسم البقاء في الجولة الحالية، والذي يتوقف على تغلبه على مضيفه النصر، وانتظار تعثر منافسه العروبة أمام الوصل، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في «قمة القاع» في «الجولة 26»، والأخيرة والمقررة يوم الأربعاء المقبل على استاد حمدان بن زايد، بعد التعادل 1-1 في الدور الأول.

وبعيداً عن «صراع الهبوط»، تشهد انطلاقة «الجولة 25»، إلى جانب مباراتي النصر مع الظفرة، والعروبة مع الوصل، لقاء الشارقة «الوصيف» بـ 51 نقطة، بضيفه الإمارات «الأخير»، فيما يستقبل الجزيرة جاره الوحدة، في «ديربي» يجمع صاحب المركز الرابع بـ 45 نقطة بضيفه «العنابي» الثالث بـ 49 نقطة، على أن تختتم الجولة يوم الأحد المقبل بمباريات عجمان مع العين، واتحاد كلباء مع خورفكان، وشباب الأهلي مع بني ياس.



السبت



النصر - الظفرة 18:15

العروبة - الوصل 18:15

الشارقة - الإمارات 18:15

الجزيرة - الوحدة 21:00

الأحد



عجمان - العين 18:15

شباب الأهلي - بني ياس 21:00

اتحاد كلباء - خورفكان 21:00