«الجودو» يشارك في بطولتي جورجيا ومنغوليا



أبوظبي (الاتحاد)



يشارك منتخبا الجودو في بطولة تبليسي جراند سلام، والتي تقام في جورجيا من 3 إلى 5 يونيو المقبل، ويمثله 5 لاعبين، تم ترشيحهم من اللجنة الفنية، على ضوء نتائجهم، خلال الفترة الماضية، ومعسكرات تدريب عديدة، سبقت المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت التي تبدأ منافسات الجودو فيها يوم الأحد المقبل، بصالة الشيخ عبد الله الجابر، ويصلها منتخبنا غداً «السبت» عقب المعسكر الناجح في طشقند بأوزبكستان، بمشاركة 7 لاعبين، هم أحمد جاسم في وزن تحت 60 كجم، وجورام شفيلي تحت 66 كجم، وسعيد النقبي تحت 73 كجم، وخليفة الحوسني تحت 81 كجم، ونوجزاري تاتالا تحت 90 كجم، وجريجوريان أرام تحت 100 كجم، وماجو معروف فوق 100 كجم، ويقودهم المدرب فيكتور سكتروف، بجانب البعثة الإدارية التي تضم شعبان السيد المدير الفني بالاتحاد، ومحمد جاسم أمين السر المساعد إدارياً.

وكما يشارك اللاعبون السبعة أيضاً في بطولة أولان باتار جراند سلام، في منغوليا من 24 إلى 26 يونيو المقبل، في إطار برنامج المنتخب الذي يستعد لبطولة أبوظبي جراند سلام، التي تقام من 21 إلى 23 أكتوبر.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد: هدف المشاركات الدولية الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم لكبار التي تقام في العاصمة الأوزبكية طشقند من 6 إلى 12 أكتوبر 2022، وهذه البطولات وما يليها من مشاركات دولية مقبلة في 2022 و2023، ضمن رؤية مستقبلية طموحة للاتحاد، هدفها الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.