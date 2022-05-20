«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»

دبي (الاتحاد)



أطلقت شركة بوما الرياضية العالمية الزي الرسمي الجديد لمانشستر سيتي موسم 2022-2023، المستوحى من فرق النادي في أواخر الستينيات التي أمتعت عشاق كرة القدم بأدائها الساحر، مع تسليط الضوء على أحد قادة هذه الفرق وأسطورة النادي كولن بل.

يذكر أن مانشستر سيتي بأسلوبه المتفرد وأدائه الممتع هيمن على الملاعب في الفترة بين 1967 و1971، حيث تمتع الفريق بأداء سابق لعصره، من حيث الهجمات والتمريرات المحترفة والأساليب الهجومية.

وحاز السيتي على كل الألقاب المحلية متوجاً انتصاراته بفوزه بكأس الكؤوس الأوروبية، وبعد مرور نصف قرن، لا تزال هذه الانتصارات مصدر إلهام للأجيال الجديدة من اللاعبين الذين يواصلون تقديم أداء يفوق التوقعات على المستوى المحلي وفي قارة أوروبا.

يجلس كولن بل بين مجموعة من لاعبي كرة القدم الاستثنائيين، ممن حظي مانشستر سيتي بشرف ضمهم إلى صفوفه في الماضي، وكان بل أحد أعظم لاعبي السيتي على الإطلاق، وظل مصدر إلهام للنادي، وفي عام 1967، قاد فريقه إلى الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 31 عاماً.

استُلهم الزي الرسمي الجديد لفريق النادي من الملابس الرسمية التي كانت ترتديها الفرق الرياضية في عصر كولن، ويحتفي التصميم باللاعب بصفته أحد أكبر رموز مانشستر سيتي. وكان بل اللاعب المفضل لدى مشجعي النادي من مختلف الأنحاء، لما يتمتع به من مهارات رياضية مذهلة وقدرة على التحمل غير محدودة، فقد كان «القلب النابض» لفريقه.

يعكس الزي الرسمي الجديد لفريق النادي لموسم 2022-23 تصميمات كلاسيكية من الماضي، ويحمل شعار النادي في منتصف القميص ذي اللون الأزرق الفاتح مع حواف مميزة باللون الأحمر الداكن على أساور الأكمام، وداخل خط العنق وُضع شعار التاج تكريماً للقب الذي كان يردده الجمهور لتشجيع «كولن الملك».

وقال ماركو مولر، رئيس إدارة خط إنتاج الملابس الرياضية للرياضات الجماعية: يعد الزي الرسمي الجديد لفريق مانشستر سيتي بمثابة تكريم يليق بمقام التصميمات الكلاسيكية من الملابس الرسمية لفريق السيتي في الماضي، وأردنا إضفاء لمسة عصرية على تصميمات القمصان الرياضية التي ارتداها لاعبو النادي بين 1967 و1971.

تمثل حواف القمصان ذات اللون الأحمر الداكن أحد التفاصيل المهمة، حيث استُخدم هذا اللون المميز في العديد من الملابس الرسمية السابقة لفريق النادي، ويعد هذا القميص الرياضي تكريماً عظيماً لفرق النادي القديمة التي أمتعت الجماهير بإبداعها الكروي، إلى جانب مهارات كرة القدم الساحرة التي يتمتع بها الفريق الحالي للنادي.

وقال جون بل نجل كولن: تأثرت للغاية وكذلك وأفراد عائلتي، عندما عرفنا أن النادي وشركة بوما اختاروا تكريم فرق أواخر الستينيات وأبي، من خلال الزي الرسمي الجديد لفريق النادي خلال الموسم القادم، إنها حقاً لفتة رائعة منهم، فهي تجسد التاريخ العريق لنادي مانشستر سيتي وروح الفريق الواحد التي لطالما تمتع بها أفراده، وأتمنى أن ينال الزي الرسمي الجديد إعجاب المشجعين ويذكرهم باللحظات الرائعة التي مر بها النادي.

يعد كولن بل «1946-2021» من وجهة نظر أغلب مشجعي كرة القدم، أفضل لاعب في السيتي بين أبناء جيله، حيث شارك في 501 مباراة، وسجل 153 هدفاً خلال مسيرة استمرت 13 عاماً، مما جعله من اللاعبين القلائل الذين تركوا بصمة لا تُنسى في تاريخ نادي السيتي العريق، واشتهر بلقب «كولن الملك»، وفي عام 2004، صوت المشجعون على تسمية أحد مدرجات استاد «الاتحاد» باسمه ولا يزال الجماهير يهتفون باسمه في المباريات حتى الآن.