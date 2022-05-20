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الرياضي
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
20 مايو 2022 11:21

 
فيصل النقبي (الفجيرة)


بـ «قلب مقسوم»، ينظر لاعبو العروبة إلى المباراة المهمة أمام الوصل غداً «السبت» في «الجولة 25»، لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، فيما تتطلع العين الأخرى إلى لقاء النصر مع الظفرة، الذي يقام في التوقيت نفسه، على أمل الفوز على «الإمبراطور»، وخسارة أو تعادل «الفارس»، مع «العميد»، أو على الأقل بقاء «فارق النقطة» بينهما، حتى المواجهة الأخيرة التي تجمع بين الظفرة والعروبة، والتي تحدد الهابط الثاني مع «صقور» الإمارات إلى «الهواة». 
ولا مجال أمام العروبة إلا الفوز، إذا أراد مواصلة المشوار إلى النهاية، في صراع البقاء بين أندية «المحترفين»، وفي حال خسارته أمام الوصل وفوز الظفرة على النصر، يُعلن عن هبوط العروبة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، لذلك فإنه يدرك مدى دقة الحسابات وصعوبتها معاً.
ورغم نتيجة الذهاب التي تخيم على اللقاء، والتي انتهت بـ «خماسية صفراء»، إلا أن معطيات اللقاء الحالي مختلفة تماماً، لأن العروبة أفضل حالاً من الوصل خلال الفترة الأخيرة، بدليل أن الفريق حصد 7 نقاط، في آخر 3 مباريات، وأحيا أمله في البقاء، فيما جمع «الفهود» 3 نقاط فقط في الجولات الثلاث الأخيرة، ومني بخسارة ثقيلة أمام عجمان 2-4 في «الجولة 24».

دوري أدنوك للمحترفين
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