السبت 21 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
20 مايو 2022 11:18

 
مراد المصري (دبي)


مع بقاء جولتين على نهاية «دوري أدنوك للمحترفين»، وبلغة المنطق حسم التوجولي لابا كودجو لقب الهداف، لابتعاده بفارق 11 هدفاً عن أقرب مطارديه بـ «حصاد» يبلغ 25 هدفاً، إلا أن المنافسة على الأرقام الفردية ما زالت قائمة في إحصائيات أخرى نستعرض خمسة منها.
السباق الأول القائم هو حسم هوية صاحب عدد الرصيد الأكبر من التمريرات الحاسمة «صناعة الأهداف»، حيث يتساوى حالياً المغربي سفيان رحيمي لاعب العين، والإسرائيلي ضياء سبع لاعب النصر، برصيد 9 تمريرات لكل منهما، ويطاردهما الأرجنتيني نيكولاس خمينيز لاعب بني ياس بـ 8 تمريرات، والسوري عمر خربين لاعب الوحدة بـ 6 تمريرات.
وما زالت المنافسة قائمة في الجانب المهاري، وتحديداً المراوغات الناجحة، حيث يتصدر القائمة ريان مينديز لاعب النصر «66 محاولة ناجحة»، يليه البحريني علي مدن لاعب العروبة بـ 63 محاولة، وخمينيز لاعب بني ياس «60 محاولة».
ومن الأرقام الأخرى تبرز إحصائية الاستخلاص الناجح للكرة، ويتصدرها حالياً خميس صالح لاعب بني ياس «38 محاولة ناجحة»، والبرازيلي إريك لاعب العين «37 محاولة».
وهناك إحصائية الأكثر اعتراضاً ناجحاً لتمريرات المنافسين، ويتصدرها عبد السلام محمد لاعب اتحاد كلباء «46 محاولة»، ومحمد إسماعيل لاعب عجمان بـ 40 محاولة.
وكما تحدثنا عن حسم لابا لسباق الهداف نسبياً، فإن رقم آخر يبرز في إحصائية الأهداف ما زال قائماً وهو صراع «الرؤوس» على صعيد الأهداف المسجلة بالرأس، حيث يتساوى 4 لاعبين بـ 5 أهداف، وهم لابا «العين»، وسيباستيان تيجالي «النصر»، والبرازيلي جواو بيدرو «الوحدة»، والصربي ساشا «بني ياس».

دوري أدنوك للمحترفين
العين
لابا كودجو
آخر الأخبار
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
الرياضي
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
اليوم 13:51
رئيس أوكرانيا: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للأزمة
عربي ودولي
رئيس أوكرانيا: وحدها «الدبلوماسية» ستضع حداً للأزمة
اليوم 13:50
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
الرياضي
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
اليوم 13:19
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
الرياضي
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
اليوم 13:14
«اليد» ينهي التحضيرات لـ «خليجية الكويت»
الرياضي
«اليد» ينهي التحضيرات لـ «خليجية الكويت»
اليوم 13:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©