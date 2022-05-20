5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»



مراد المصري (دبي)



مع بقاء جولتين على نهاية «دوري أدنوك للمحترفين»، وبلغة المنطق حسم التوجولي لابا كودجو لقب الهداف، لابتعاده بفارق 11 هدفاً عن أقرب مطارديه بـ «حصاد» يبلغ 25 هدفاً، إلا أن المنافسة على الأرقام الفردية ما زالت قائمة في إحصائيات أخرى نستعرض خمسة منها.

السباق الأول القائم هو حسم هوية صاحب عدد الرصيد الأكبر من التمريرات الحاسمة «صناعة الأهداف»، حيث يتساوى حالياً المغربي سفيان رحيمي لاعب العين، والإسرائيلي ضياء سبع لاعب النصر، برصيد 9 تمريرات لكل منهما، ويطاردهما الأرجنتيني نيكولاس خمينيز لاعب بني ياس بـ 8 تمريرات، والسوري عمر خربين لاعب الوحدة بـ 6 تمريرات.

وما زالت المنافسة قائمة في الجانب المهاري، وتحديداً المراوغات الناجحة، حيث يتصدر القائمة ريان مينديز لاعب النصر «66 محاولة ناجحة»، يليه البحريني علي مدن لاعب العروبة بـ 63 محاولة، وخمينيز لاعب بني ياس «60 محاولة».

ومن الأرقام الأخرى تبرز إحصائية الاستخلاص الناجح للكرة، ويتصدرها حالياً خميس صالح لاعب بني ياس «38 محاولة ناجحة»، والبرازيلي إريك لاعب العين «37 محاولة».

وهناك إحصائية الأكثر اعتراضاً ناجحاً لتمريرات المنافسين، ويتصدرها عبد السلام محمد لاعب اتحاد كلباء «46 محاولة»، ومحمد إسماعيل لاعب عجمان بـ 40 محاولة.

وكما تحدثنا عن حسم لابا لسباق الهداف نسبياً، فإن رقم آخر يبرز في إحصائية الأهداف ما زال قائماً وهو صراع «الرؤوس» على صعيد الأهداف المسجلة بالرأس، حيث يتساوى 4 لاعبين بـ 5 أهداف، وهم لابا «العين»، وسيباستيان تيجالي «النصر»، والبرازيلي جواو بيدرو «الوحدة»، والصربي ساشا «بني ياس».