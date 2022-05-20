المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا

أبوظبي (الاتحاد)



بعد النجاحات المبهرة في محطتها الافتتاحية الأولى في فرنسا، تنطلق غداً «السبت، المحطة الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها التاسعة والعشرين، في مضمار بيملكو العريق بمدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية، دعماً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لإعلاء مسيرة الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

وتقام الكأس الغالية ضمن مهرجان بريكنس ستيكس في نسخته رقم 147 «التاج الثلاثي الأميركي»، والتي تعد أعرق سباقات الخيول المهجنة الأصيلة في العالم، بما يسهم في تسليط الضوء على المكانة التاريخية للحدث وقيمته، بوصفه أكبر وأعرق سلسلة لسباقات الخيول العربية الكلاسيكية في العالم، خصوصاً وهو يقام في أهم وأكبر المضامير العالمية وأفضل مهرجانات وسباقات الخيل العالمية.

وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربية في العالم، نحو مضمار بيملكو العريق الذي تأسس عام 1870، ويحتضن الجولة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة سباقاتها لعام 2022، وتشهد مشاركة أفضل الخيول العربية الأميركية في صراع الكبار ولقاء الأقوياء للمنافسة على لقب الكأس الغالية، ويقام لمسافة 1700 متر للفئة الأولى، والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، كما تبلغ قيمة جوائز السباق «100 ألف دولار»، حيث تجمع المحطة الأميركية نخبة مرابط الخيل وأقوى الخيول المصنفة وكبار الملاك والمدربين والفرسان في واحدة من المواجهات الكبيرة والمتميزة.

وتضم قائمة الخيول المشاركة كأس رئيس الدولة للخيول العربية، «هياب الزمان» المنحدر من «هلال الزمان- ماي شيلبي كوبرا بنت كولينو» للمالك سوزان سي ميير، وجيمس اي وماير، وذلك بإشراف المدرب جيرمايس كاسترو، وتحت قيادة الفارس كارلو سيدينو، و«هاي مينتينيس» المنحدر من نسل «بيرنينج ساند - كنزي كونج» للمالك ثندر جونسون، وتحت إشراف المدرب كين دانيلوك، وقيادة الفارس جوميز كي، و«لايك مولن روج» من نسل «مولن روج ام اي اف - ويل لايكيد»، للمالك والمدرب كين دانيلوك، وتحت قيادة فيكتور جارسكو، و«براود أميركان»، المنحدر من «زاكزيل- زيلس ميستي» لإسطبلات بيرلي ريسينج، وإشراف المدرب نيكول روجيري، وقيادة الفارس يان افيليس، و«كويك ساند» بطل «نسخة 2018» المنحدر من نسل «بيرنينج ساند- ترامفيس سيلكي» للمالك بيتي جي، جوزيف، جيلز، وتحت إشراف وقيادة المدرب والفارس جيرنستو توريس، و«سنايبر دي مونلو»، المنحدر من «كالن دو لوب- كلير فوينت بنت طاهر دي كانديلون» العائد لإسطبلات بيرلي ريسينج، وتحت إشراف نيكول روجيري، وقيادة جيان الفيلو، و«اب تاون ليدي أرابيلا»، المنحدر من «بيرنينج ساند - دي سي وليز سونج» للمالك كريستا هينينج سجارد، وإشراف المدرب لين اشبي، وقيادة الفارس جي اكوستا، وأخيراً «كسور» المنحدر من «نيفور دي كاردوني- بلوينج كيسي» للمالك كاندي سجر وسوزان ويلز، وإشراف المدرب كين دانيلوك، وقيادة الفارس سواريز الفاريز.

وأعرب مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة عن عميق شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، تثميناً لدعمها اللامحدود لمسيرة الكأس الغالية التي دشنت النسخة 29 لتطوف 15 دولة حول العالم، بما تشمل وتغطي جميع الملاك والمربين، مبيناً أن التقدم الذي يحرزه الحدث الاستثنائي في كل عام، ما هو إلا نتاج حقيقي ومعبر للرعاية السخية من القيادة الحكيمة، واهتمامها الكبير بتطوير سلسلة السباقات، والوصول بها إلى أعلى المراتب العالمية، بما يخدم رسالة وتوجه الإمارات نحو دعم الشريحة الأكبر من الملاك والمربين للخيل العربي بكافة دول العالم.

وأكد فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، أن التواجد في مهرجان برينكس ستيكس الأميركي العريق دلالة على المكانة المرموقة عالمياً للكأس الغالية، وقيمتها الكبيرة لدى الاتحادات والمؤسسات ومضامير الخيل العالمية، مؤكداً أن تنظيم سباق للخيول العربية في محفل عالمي كبير، مثل البرينكس ستيكس، يدل على الدعم الكبير الذي تتلقاه سلسلة سباقات الكأس الغالية، من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، صاحب الأيادي البيضاء، والدور الريادي الذي قاد الكأس الغالية، لمعانقة مجد الإنجازات والنجاحات في جميع دول العالم، بوصفها إحدى المنجزات التاريخية في الحفاظ على إرث الإمارات الأصيل وتعريف العالم بمكانته وعراقته.

وقال: في كل عام نحرص على تقديم الجديد للحدث الاستثنائي الذي أنطلق بقوة كبيرة من مضمار لونج شامب الفرنسي، والآن ينتقل إلى أميركا ليقام في أعرق المهرجانات، معبراً عن فخره واعتزازه برفع وزيادة عدد السباقات الى 15 جولة عالمية، تطوف من خلالها عدة قارات، عبر سلسلة واحدة تحمل الاسم الغالي على قلوبنا.