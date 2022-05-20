ليفاندوفسكي.. التضحية من أجل «القلب»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، يفكر في شيء إلا الانضمام إلى برشلونة الإسباني خلال هذا الصيف، ولا يتردد في التأكيد أنه على استعداد لبذل تضحيات مالية كبيرة تتعلق براتبه، إذا ما انتقل بالفعل إلى النادي الإسباني الذي يعشقه، ويتمنى من كل قلبه أن يلعب له.

وسبق لليفاندوفسكي أن أعلن عدم رغبته في الاستمرار مع البايرن، وقال ذلك بصراحة ووضوح وعلانية، وأكدت إدارة النادي البافاري كلامه، ولكن يبقى السؤال: هل سيتركه ناديه يرحل قبل عام من نهاية عقده عام 2023؟ وإذا حدث ذلك فما هي الجهة التي ينوي أن يقصدها على وجه التحديد؟، الإجابة جاءت من مصادر إسبانية مطلعة، أكدت أنه لا يشغل ذهنه إلا برشلونة، ولا يريد اللعب لغيره من الأندية، لأنه يعتقد أن اللعب لـ «البارسا» سيكون سبباً في نيل الكرة الذهبية التي لم يحصل عليها حتى الآن، ولأنه بالأساس يحلم باللعب في الدوري الإسباني «الليجا».

وفي المقابل، أبدت إدارة برشلونة سعادتها باستقباله، وتنوي أن تجعله رأس الحربة الأول في الفريق الذي يضم عدداً غير قليل من رؤوس الحربة «بيير إيميريك أوباميانج، ممفيس ديباي، مارتن برايثويت، لوك دي يونج»، ولكن مع مراعاة ألا يكلفها ذلك الكثير من المال، نظراً للظروف الاقتصادية المعقدة التي يمر بها النادي «الكتالوني».

ولأن ليفاندوفسكي على دراية بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به برشلونة، فإنه لا يمانع خفض راتبه بصورة كبيرة، على أن يتم تعويضه في المقابل، بعقد طويل الأجل، وهو الشرط الذي وافقت عليه إدارة «البارسا» التي أبدت استعدادها للتعاقد معه لمدة 5 سنوات.

ليفاندوفسكي يتقاضى حالياً مع البايرن 375 ألف يورو في الأسبوع، وعلى استعداد لخفض راتبه إلى 275 ألف يورو أسبوعياً، إذا وقع للعملاق «الكتالوني».

وبهذه اللفتة أظهر «ليفا» رغبته الشديدة في اللعب لبرشلونة والانضمام إلى «كتيبة» تشافي هيرنانديز المدير الفني، كما أثبت أنه لا يبحث عن المال في المقام الأول، وإنما عن المشروع الرياضي الذي يرضيه ويسعده، ويتيح له الفرصة للفوز بالكرة الذهبية التي حُرم منها في 2020، بسبب حجبها من جانب إدارة مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، نتيجة جائحة فيروس كورونا التي تسببت في توقف النشاط الرياضي عامة والكروي، خاصة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبيرة.

يذكر أن ليفاندوفسكي «33 عاماً» يلعب للبايرن منذ موسم 2013-2014، وشارك في 376 مباراة وسجل 345 هدفاً وأحرز 19 لقباً.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت أن برشلونة اتفق «شفاهة»، مع بيني زهوي وكيل أعمال «ليفا» على الانتقال إلى «البارسا» هذا الصيف، وأن «الكتالوني» ينتظر فقط معرفة المبلغ الذي يطلبه البايرن مقابل الاستغناء عن نجمه البولندي الهداف.