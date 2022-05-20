«مسلسل مبابي».. نهاية وشيكة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت شبكة «راديو مونت كارلو سبورت»، النقاب عن أن الفرنسي كيليان مبابي «23عاماً» سيعلن قراره النهائي، فيما يتعلق بمستقبله، سواء بالبقاء مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، أو الرحيل إلى ريال مدريد، خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وتحديداً السبت أو الأحد، لتصبح بذلك نهاية «مسلسل الموسم» وشيكة، حسبما أكد أيضاً موقع «فوت ميركاتو» الذي قال إن القرار الهائي سيعلن إما 21 أو 22 مايو الجاري.

ينتهي موسم باريس سان جيرمان رسمياً مساء غد «السبت» على ملعب «حديقة الأمراء»، باستضافة ميتز في «الجولة 38» والأخيرة من الدوري الفرنسي «ليج آن».

وليست هناك أنباء مؤكدة عن مشاركة النجم الشاب كليان مبابي «23عاماً» في التشكيلة الأساسية للمباراة، إذ أنه لم يشارك في التدريب الجماعي للفريق أمس «الخميس»، وأكتفى بتدريبات في صالة الألعاب، وربما يجلس «بديلاً» مع احتمال الدفع به أثناء سير المباراة. وهذا الغياب دفع إدارة النادي إلى إيضاح الموقف، والقول إنه ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن نجمها الذي يرتدي القميص رقم 7.

وفيما يتعلق بالمسلسل الطويل الذي كان نجمه اللاعب المتوج بمونديال روسيا 2018، فإن واقع الحال يؤكد أن مبابي أصبح حراً في اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لمستقبله، بل أنه صرح مؤخراً بأنه حدد اختياره بالفعل، وإنه سيعلنه في أقرب فرصة.

والحقيقة أن هناك خيارين لا ثالث لهما، الأول أن يبقى مع ناديه الحالي، ويجدد تعاقده بشروط جديدة ومختلفة عن عقده الحالي، والثاني أن يعلن رسمياً رحيله حراً ومجاناً، من دون أن يضطر النادي الذي يرغب في شرائه، وهو ريال مدريد على الأرجح، إلى دفع أي تعويض مالي للنادي الباريسي.

وصرح الصحفي فريدريك هيرميل المتخصص في كرة القدم الإسبانية، والذي يعمل في شبكة «راديو مونت كارلو سبورت»، بأنه سيكون في غاية الدهشة، إذا لم يعلن مبابي رحيله إلى ريال مدريد، مشيراً إلى أن الإعلان المباشر يسمح لـ «الملكي» بتقليل الإثارة الإعلامية المتعلقة بهذا الموضوع، والتفرغ تماماً لمباراة نهائي دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» أمام ليفربول، والتي ستقام يوم 28 مايو الجاري، بملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

ولأن مسلسل مبابي طال كثيراً، أبدى الإعلام الإسباني في معظمه نفاد صبره، وطالب مبابي بوضع نهاية لهذا التشويق والإثارة، وإن كانت بعض وسائل الإعلام الإسبانية تبدي ثقتها الكاملة في أن ثمة اتفاقاً تم بين اللاعب وريال مدريد منذ بضعة أشهر، بينما تحدثت إذاعة كادينا سير عن «وضع غير مريح» بل ولوحت باحتمال أن يكون مبابي وافق على مد عقده مع النادي الباريسي.

وعندما حاول بعض الصحفيين الإسبان استدراج الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، لمعرفة ما إذا كانت لديه معلومات فيما يتعلق بـ «حكاية مبابي»، قال: لا أحد يطرح علي هذا السؤال، لأنني لا أنزل الشارع، وأقضي معظم وقتي في فالديبيباس «مركز تدريب ريال مدريد»، أو في السيارة أو في المنزل، وأحياناً في أحد المطاعم الشهيرة في مدريد، ولهذا لا أريد أن يطرح أحد أية أسئلة بشأن هذا الملف.

وكان مبابي نفسه، الذي اختير ضمن قائمة منتخب بلاده التي ستلعب 4 مباريات رسمية في دوري الأمم الأوروبية، والذي سينضم إلى المعسكر بالفعل يوم 28 مايو الجاري، قد حرص على التأكيد أنه سيكشف عن مستقبله واختياره النهائي قبل تجمع «الديوك» الأسبوع المقبل.