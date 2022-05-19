«سيدات الدراجات» يحصدن ذهبية الفرق ضد الساعة في «خليجية الكويت»

الكويت (علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار)

أهدى منتخب الدراجات الهوائية للسيدات البعثة الإماراتية، ذهبية سباق فرق ضد الساعة لمسافة 24.7 كم، الذي أقيم على جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح بدورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي تستضيفها دولة الكويت بالفترة من 16 إلى 31 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون الخليجي.

وفاز منتخبنا المكون من صفية الصايغ وشيخة عيسى وزهرة حسين وهدى حسين، بالميدالية الذهبية بعدما سجل زمناً قدره 37:30.15 دقيقة، بفارق 28 ثانية عن فريق منتخب الكويت، الثاني محققاً الفضية خلال 37:58.88 دقيقة، فيما جاء منتخب البحرين ثالثاً في 39:51.59 دقيقة.

كما أهدت رماية الإمارات الميدالية الفضية في مسابقة الفرق للمسدس الهوائي 10 أمتار، عبر الفريق المكون من أحمد الأميري، أمين مثنى، ومحمد كامل الكعبي.

وجاء فوز منتخبنا بعد التأهل للجولة الختامية التي جمعته بالمنتخب العماني الحائز على الميدالية الذهبية، حيث حسم الأخير المركز الأول برصيد 17 نقطة وبفارق 4 نقاط عن منتخبنا الحاصل على 13 نقطة، بينما حل المنتخب السعودي ثالثاً.

ليرتفع بذلك رصيد الإمارات بالدورة إلى 16 ميدالية بواقع 4 ذهبيات، و7 فضيات، و5 برونزيات في رياضات ألعاب القوى والسباحة والرماية والدراجات.

وأسفرت نتائج مسابقة رماية «الإسكيت» ضمن منافسات اليوم الأول عن تحقيق ثنائي منتخبنا للرماية سيف بن فطيس 66 طبقاً وعبيد ضاوي 62 طبقاً من أصل 75 طبقاً، تم توزيعها على 3 جولات، فيما ستستكمل المنافسات غداً على 50 طبقاً قبل تحديد هوية المتأهلين إلى الأدوار النهائية.

من جانبها، أكدت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، أن المشاركة الإماراتية في البطولات الخليجية تحمل طابعاً مختلفاً، مشيرة إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية في الدولة حرصت على توسيع نطاق مشاركة اللاعبين واللاعبات في أكبر عدد الرياضات بالدورة الخليجية، تأكيداً على أهمية الحدث الخليجي الذي تتطلع فيه الإمارات لتحقيق أفضل النتائج، وبما يعزز حضور رياضة الإمارات في الساحة الخليجية، إضافة إلى جانب استثمار المشاركة الخليجية لتجهيز المنتخبات للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأشادت عزة بنت سليمان بجهود اللجنة المنظمة للبطولة وإطلاق شعار النسخة الثالثة بعنوان «روحنا ذهبية»، والذي يجسد الروح الخليجية في التنافس الشريف، مما ينعكس إيجاباً على اللاعبين واللاعبات المشاركين في الحدث الخليجي.

وأضافت عزة بنت سليمان أن المشهد الافتتاحي للبطولة جاء مميزاً، على مستوى الألعاب الجماعية، وكذلك على الحكام الذين يمثلون الإمارات في مختلف الألعاب، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية، لافتة إلى أن أهمية البطولة تكمن في تواجد اللجنة الأولمبية الوطنية للتعرف على احتياجات المنتخبات ومشاهدة صورة واقعية للمشاركة الإماراتية الخارجية، مما يساهم في التخطيط بصورة أفضل لدعم الرياضة والرياضيين في الإمارات بالمرحلة المقبلة.



المرة الثانية

أعرب أحمد الأميري لاعب منتخبنا للرماية، عن سعادته باعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية خلال دورة الألعاب الرياضية الخليجية، بعد الفوز بفضيتي الفردي والفرق في مسابقة المسدس الهوائي 10 متر، وقال: النسخة الثالثة تميزت بالمنافسة القوية بين المنتخبات الخليجية التي ضمت مزيج من عناصر الخبرة والوجوه الشابة، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى الجهازين الفني والإداري وجميع من وقف وراء هذا التميز في البطولة الخليجية التي تعتبر محطة مهمة لاكتساب مزيد من الخبرة والمعرفة قبل المشاركة مستقبلاً في الاستحقاقات الخارجية.



ختام السباحة

يختتم غداً منتخبنا الوطني للسباحة مشاركته في دورة الألعاب الخليجية، من خلال خوض يوسف المطروشي وعبدالله إبراهيم لسباق 100 متر حرة، بينما يشارك عمر الحمادي ويوسف الشامسي في سباق 200 صدر، كما يخوض يوسف المطروشي وسالم غالب سباق 200 ظهر، وحسين الحمادي سباق 400 متر حرة.



السلة والطائرة في مواجهة الكويت

يخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة مباراته الثالثة بالدورة أمام المنتخب الكويتي، ويدخل المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه في الجولتين الماضيتين على البحرين والسعودية.

كما يلاقي منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للرجال نظيره السعودي، في مباراته الثالثة بعد خسارته من الكويت وعُمان، لمحاولة حجز بطاقة تأهل إلى الدور قبل النهائي، الذي سيشهد مشاركة 4 منتخبات يصعد منهم منتخبان إلى الدور النهائي، فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع.

ويفتتح غداً منتخبنا الوطني لكرة الطائرة مشواره بالبطولة بمواجهة المنتخب الكويتي، وتضم قائمة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة، ماجد راشد وعامر غلام، وعدنان إبراهيم، ومحمد شمل، ومحمد حسين، وسالم جوهر، وماجد ثاني، وراشد مبارك، ومحمد خميس، ومحمد عبد الله، وخالد حمزة، وخليفة البدواوي، ومبارك المنصوري، وسيف وحيد.



الإسكيت يصل النهاية

ينهي منتخبنا الوطني للرماية مشاركته بمسابقة الإسكيت عبر سيف بن فطيس وعبيد بن ضاوي. ويستكمل منتخبنا الوطني للدراجات غداً بمسابقة فرقي ضد الساعة رجال لمسافة 42 كم بفريق يضم يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، سيف الكعبي.