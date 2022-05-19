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الرياضي
بنزيمة: بيتيس بروفة جيدة للنهائي الأوروبي
بنزيمة: بيتيس بروفة جيدة للنهائي الأوروبي
19 مايو 2022 22:19

مدريد (د ب أ)
أعرب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن اعتقاده بأن الفريق يجب أن يلعب بشكل جيد ويحقق الفوز في مباراته أمام ريال بيتيس، بالمرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، رغم حسمه لقب المسابقة مبكراً وعدم تأثير نتيجة المباراة على وضعه في المسابقة.
وأشار بنزيمة إلى أن الأداء القوي وتحقيق الفوز في مواجهة بيتيس، له أهمية كبيرة لاكتساب الثقة، قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي في 28 مايو الحالي بالمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.
وقال بنزيمة: توجنا فعلياً باللقب. ولكن يتعين علينا اللعب بشكل جيد وتحقيق الفوز على بيتيس من أجل اكتساب الثقة والاستعداد للنهائي الأوروبي.
وأضاف: سنخوض المباراة على ملعبنا، ويجب أن نسعد الجماهير الحاضرة في المدرجات. هذا هو أهم شيء. علينا تقديم أفضل مستوياتنا واحترام بيتيس لنحقق الفوز.
ويتصدر بنزيمة قائمة هدافي الريال في الموسم الحالي حيث قدم موسماً اسثنائياً مع الفريق، ولعب دوراً بارزاً بأهدافه وخبرته في فوز الريال بلقب الدوري الإسباني وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا.

كريم بنزيمة
ريال مدريد
ريال بيتيس
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