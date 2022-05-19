«عمومية السباحة» تبحث أسباب إيقاف الانتخابات

دبي (الاتحاد)

تناقش الجمعية العمومية لاتحاد السباحة خلال اجتماعها الطارئ غداً، الأسباب التي أدت إلى إيقاف سير إجراءات انتخابات المجلس الجديد، والاطلاع على ملاحظات اللجنة الأولمبية الوطنية بخصوص النظام الأساسي، بتعديل بعض اللوائح.

ويأتي هذا الاجتماع بعد تلقي اتحاد السباحة رسالة من نظيره الدولي تطلب تأجيل العملية الانتخابية لحين اعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وهو ما تسبب في إيقاف العملية الانتخابية، التي كان من المقرر إقامتها في7 يونيو المقبل، وذلك بعد أن قطعت شوطاً كبيراً.

ويذكر أن تأجيل انتخابات اتحاد السباحة تكرر في أكثر من مرة، حيث سبق أن أوقف الاتحاد الدولي الإجراءات، بسبب عدم تطابق النظام الأساسي مع لوائح الاتحاد الدولي، مما عطل من مهمة المجلس الجديد في قيادة اللعبة خلال الفترة الأولمبية 2020-2024، حيث لم يتبق سوى سنتين في العهدة الجديدة.