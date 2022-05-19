«الشارقة لرياضة المرأة» تطلق بطولة 3 x 3 لسلة السيدات

الشارقة (الاتحاد)

تطلق مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة غداً بطولة 3 x 3 لكرة السلة للسيدات، على الصالة الرياضية بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، بمشاركة مجموعة من الهواة المواطنات والمقيمات، بهدف اكتشاف العناصر الموهوبة منهن لضمهن إلى صفوف النادي، بعد التعرف على مستواهن وتقييمهن من قبل الإدارات الفنية المختصة.

وتستهدف البطولة نشر لعبة كرة السلة والثقافة الرياضية النسائية في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة الشارقة بصفة خاصة، وخلق أجواء من التنافس بين فئات المجتمع في رياضة تتميز بكونها بسيطة ومرنة ومشوقة، غير أنها ستسهم في تعزيز الوعي الرياضي لدى جميع المشاركات، وتسلط الضوء على الاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة المرأة عبر جهود حثيثة، ودعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة، مما أثمر عن العديد من المنجزات في جميع الجوانب الفنية والإدارية لمنظومة عمل المؤسسة.

وأكدت نورة الحمر رئيس قسم الرياضة المجتمعية بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، دور البطولة الذي يأتي تماشياً مع الاستراتيجية المتكاملة التي أطلقتها المؤسسة، بهدف تطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص، مع إبراز دور المرأة الإماراتية رياضياً في المحافل والوصول إلى المنافسات الإقليمية والعالمية، وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.

وأشارت نورة الحمر إلى أن المؤسسة لا تلبث تنظم بطولة أو ورشة عمل أو تجمعاً رياضياً، حتى تبادر بإطلاق فعاليات ومبادرات جديدة، واضعةً تطوير اللاعبات والمدربين على رأس أولويات عملها.

وأوضحت الحمر أن البطولة تتوافق مع رؤية المؤسسة، التي يتمثل مفادها في مجتمع نسائي يتمتع بالحيوية ويحقق إنجازات رياضية عالمية، تتحقق في رسالة تُعنى بالارتقاء بالرياضة النسائية ونشر الوعي المجتمعي وتشجيع النساء بمختلف الفئات العمرية، على ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب وبناء القيادات الرياضية، التزاماً بأعلى المعايير الأخلاقية والقيم الإماراتية الأصيلة.