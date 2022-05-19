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الرياضي
برشلونة يستأنف جولاته الأميركية في الصيف
برشلونة يستأنف جولاته الأميركية في الصيف
19 مايو 2022 22:16

برشلونة (د ب أ)
يستأنف برشلونة رحلاته المعتادة للاستعداد للموسم الجديد، بعدما تخلى عنها لموسمين متتاليين بسبب جائحة كورونا؛ حيث يسافر الفريق إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال يوليو المقبل، ليخوض مباراتين وديتين أمام فريقي انتر ميامي ونيويورك ريد بولز.
ويستهل برشلونة جولته الأميركية بمواجهة فريق إنتر ميامي في 19 يوليو المقبل، وهو فريق النادي الذي يمتلكه أسطورة كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام. وهذه هي المباراة الأولى بين الفريقين حيث تأسس هذا النادي الأميركي في 2018 .
ويدرب هذا الفريق الأميركي نجم كرة القدم الإنجليزي السابق فيل نيفيل، كما يضم بين صفوفه عدداً من نجوم الكرة البارزين مثل الأرجنتيني جونزالو هيجواين والفرنسي بليس ماتويدي.
وبعدها، يلتقي برشلونة بقيادة مديره الفني الشهير تشافي هيرنانديز مع فريق نيويورك ريد بولز في 30 يوليو، علماً بأن الفريقين التقيا من قبل ودياً أيضاً في عامي 2006 و2008.
وكان برشلونة قام بآخر زيارة سابقة له إلى الولايات المتحدة في 2019، حيث يمثل هذا البلد وجهة مفضلة لجولات برشلونة الصيفية ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

برشلونة
ديفيد بيكهام
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