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الرياضي
سعيد جاسم.. «أول بصمة» في 535 دقيقة!
سعيد جاسم.. «أول بصمة» في 535 دقيقة!
20 مايو 2022 01:20

رضا سليم (دبي)

سجل سعيد جاسم مهاجم عجمان، والمعار من شباب الأهلي، حتى نهاية الموسم، الهدف الأول له مع «البرتقالي» هذا الموسم، وجاء في مرمى الوصل، بعد 7 دقائق من «ضربة البداية»، ضمن «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وحسم «البركان» اللقاء لمصلحته بـ «رباعية».
ورغم أن سعيد جاسم «27 عاماً» شارك في 535 دقيقة، على مدار 13 مباراة هذا الموسم، وهي نسبة قليلة مقارنة بوجوده مع الفريق من بداية الموسم، وكان دائماً يشارك  بديلاً، إلا أن المدرب جوران دفع به أساسياً هذه المرة، ولم يشارك اللاعب في مباريات كثيرة مع الفريق، إلا بعد رحيل المهاجم الجامبي أبوبكر تراولي إلى الدوري السويدي، منحه فرصة والخروج من «دكة البدلاء».
وينتظر سعيد أن يشارك في آخر مباراتين أمام العين والإمارات، بعدما حصل على «صك الإجادة» من المدرب، بعد أن سجل الهدف، وقبل أن ينتهي عقده رسمياً مع «البرتقالي»، ولم تحسم الإدارة قرارها باستمرار اللاعب، على سبيل الإعارة من عدمه، خاصة أنها  تنتظر نهاية الموسم والتقرير الفني من جوران ومن يتم التجديد له ومن يرحل.

سعيد جاسم
عجمان
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