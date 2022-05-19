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الرياضي
الألماني ثورستن فينك مدرباً لـ«العميد»
الألماني ثورستن فينك مدرباً لـ«العميد»
19 مايو 2022 21:57

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة النصر لكرة القدم التعاقد مع الألماني ثورستن فينك مدرباً لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بدءاً من الموسم المقبل، ويتولى فينك المهمة رسمياً مع بداية فترة الإعداد خلفاً للوطني سالم ربيع المدرب المكلف حالياً والذي تولى المهمة بدوره خلفاً للأرجنتيني رامون دياز المقال في فبراير الماضي.
ودشن فينك «54 عاماً» مشواره التدريبي في الدوري النمساوي 2006 مع نادي ريد بل سالزبورج، بجانب تجاربه المتنوعة في الدوري القبرصي والسويسري والياباني، ويحمل سجل إنجازاته تتويجه مع بازل السويسري بثلاثة ألقاب شملت كأس السوبر مرتين وكأس سويسرا، وتوج مع فيسل كوبي بلقب كأس السوبر الياباني وكأس «الإمبراطور»، وقاد في محطته الأخيرة قبل تدريب «العميد» فريق ريجا أف سي في دوري اللاتيفي.

نادي النصر
رامون دياز
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