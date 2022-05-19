أوباميانج.. «نهاية المشوار»!



ليبرفيل (أ ف ب)

قرر مهاجم برشلونة الإسباني الحالي وأرسنال الإنجليزي سابقاً بيار إيميريك أوباميانج أن يضع حداً لمسيرته مع المنتخب الجابوني، وذلك وفق ما كشف مدرب الأخير الفرنسي باتريس نوفو لوكالة فرانس برس في معلومة أكدها أيضاً الاتحاد المحلي للعبة.

وقال نوفو «لقد أعلن في رسالة رسمية وجهها للاتحاد الجابوني لكرة القدم اعتزاله كرة القدم الدولية».

وكتب أوباميانج في الرسالة الموجهة إلى اتحاد بلاده «بعد 13 عاماً من تمثيل بلادي بفخر، أعلن عن إنهاء مسيرتي الدولية، أود أن أشكر شعب الغابون وكل من ساندوني في الأوقات الجيدة والسيئة».

وأشاد الاتحاد الغابوني بـ «المسيرة الهائلة» لابن الـ32 عاماً الذي «رَوَّجَ، بفضل احترافيته، لصورة الغابون في العالم».

ودافع أوباميانج عن ألوان الغابون طيلة 13 سنة خاض خلالها 72 مباراة وسجل فيها 30 هدفاً.

وانضم الجابوني الى برشلونة في أوائل فبراير بعد تحريره من عقده مع أرسنال بسبب مشاكله مع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

وقد حقق بداية رائعة مع العملاق الكاتالوني بتسجيله 13 هدفاً منذ وصوله.