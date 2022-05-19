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«كلاسيكو الأرض» في لوس أنجلوس
«كلاسيكو الأرض» في لوس أنجلوس
19 مايو 2022 19:50

 
برشلونة (أ ف ب) 

يخوض برشلونة الإسباني مباراتين وديتين خلال معسكره الصيفي في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني.
تلتقي كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز مع إنتر ميامي في 19 يوليو في فلوريدا، ومع ريد بولز في 30 منه في نيويورك.
ويضم إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين ويشرف على تدريبه لاعب مانشستر يونايتد السابق فيل نيفيل.
في المقابل، ستكون المواجهة بين برشلونة وريد بولز الثالثة بينهما بعد عامي 2006 و2008 عندما كان تشافي لاعباً في صفوف الفريق الكاتالوني.
وهي الجولة الأولى لبرشلونة في الولايات المتحدة منذ صيف عام 2019 عندما خاض مباراتين ضد نابولي الإيطالي وان اربور، علماً أنه لم يقم بجولته المعتادة في العامين الأخيرين بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وبحسب معلومات لإذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية، فإن برشلونة يفاوض من أجل خوض مباراة ضد غريمه التقليدي على زعامة الكرة الإسبانية ريال مدريد بطل الدوري هذا الموسم في لاس فيجاس، وضد يوفنتوس الإيطالي في لوس أنجلوس من دون أن يعلن عن أي شيء رسمي في هذا الصدد.

برشلونة
ريال مدريد
يوفنتوس
أميركا
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