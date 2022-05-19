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الرياضي
كوك يحطم الرقم القياسي لسباق 200 متر صدر
كوك يحطم الرقم القياسي لسباق 200 متر صدر
19 مايو 2022 19:48

 
أديليد (أ ف ب) 

حطم البطل الأولمبي الأسترالي زاك ستابلتي-كوك الرقم القياسي العالمي لسباق 200 م صدر خلال بطولة بلاده للسباحة، ليستعدّ بأفضل طريقة من أجل بطولة العالم ودورة ألعاب الكومنولث.
وبدا كوك ابن الـ23 عاماً منذ البداية في طريقه لتحطيم الرقم القياسي الذي سجله الروسي أنتوني تشوبكوف عام 2019 وقدره 2:06.12 دقيقة، وأبقى على هذه الوتيرة حتى النهاية مسجلاً 2:05.95 دقيقة.
وقال بعد إنجازه في أديلايد «كل ما كنت أحاول فعله هو أن أسبح بسرعة، لم أعتقد بأني سأكون سريعاً إلى هذه الدرجة، بصراحة، لا أصدق ما حصل لكني سعيدُ جداً به».
وتابع «العام الماضي بذلت قصارى جهدي وحصلت على النتيجة التي أردتها (فاز بذهبية أولمبياد طوكيو 2020)، لكن هذا العام الضغط أخف بكثير وهذا أمر جميل، أنا مغتبط».
وخطف ستابلتي-كوك الأضواء الصيف الماضي في أحواض طوكيو حين سجل رقماً أولمبياً جديداً قدره 2:06.38 د. في طريقه لحصد الذهبية أمام الهولندي أرنو كامينجا.
وسيكون الأسترالي مرشحاً لتكرار الإنجاز الشهر المقبل في بطولة العالم المقررة في بودابست، وفي ألعاب الكومنولث المقررة في يوليو في برمنجهام، لكن الهدف الأساسي «هو باريس (أولمبياد 2024)، وسأستمتع بكل ما يحصل من الآن وحتى حينها».

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