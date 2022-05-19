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الرياضي
العبيدي: العروبة أمام «مباراة مفصلية»
العبيدي: العروبة أمام «مباراة مفصلية»
19 مايو 2022 19:23

 
فيصل النقبي (الفجيرة)


شدد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة، على أهمية استحضار الروح العالية والإصرار، لدى مواجهة الوصل، في اللقاء المهم، ضمن الجولة قبل الأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين» يوم السبت المقبل.
وأضاف: أمامنا مباراة مفصلية ومهمة للغاية، ولا مجال إلا استمرار الأداء الإيجابي، واللعب بكل قوة، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، والفرصة لدينا مواتية وكبيرة. من أجل البقاء. وعلينا أن نقاتل عليها.
وقال العبيدي إنه ينتظر من اللاعبين جميعاً، إثبات أنهم جديرون بالبقاء بالدوري، واللعب بشكل قوي، حتى صافرة الحكم النهائية، رغم صعوبة المهمة أمام فريق جيد مثل الوصل، لديه لاعبون جيدون، ونحن نحترم جميع الفرق، وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية.

دوري أدنوك للمحترفين
العروبة
الوصل
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