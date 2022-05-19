قمة «السلة الخليجية» بقيادة فنية تونسية



علي معالي (دبي)



يلتقي منتخبنا لكرة السلة مع الكويت غداً «الجمعة» في دورة الألعاب الخليجية بقيادة فنية تونسية، في مواجهة تحمل الكثير من التحديات، ويقود «الأبيض» المدرب الدكتور منير بن الحبيب، فيما يقود «الأزرق» عادل التلاتلي، مما يجعل للمباراة «مذاق خاص»، في ظل الفكر التدريبي الواحد للفريقين.

والموقف الحالي للمنتخبين يمنح اللقاء أهمية كبيرة، حيث لم يتذوق المنتخبان طعم الخسارة في البطولة إلى الآن، نجح «الأبيض» في أداء مباراتين على أعلى مستوى أمام البحرين والسعودية، فاز في الأولى 71- 66، والثانية 67- 63، وتفوق الكويت في المباريات الثلاث على قطر 73- 55، والبحرين 64- 57، والسعودية 80- 56.

يتسلح منتخبنا بمجموعة من اللاعبين الشبان، حيث يعيش «الأبيض» مرحلة تجديد تصل إلى نسبة 70% بين صفوفه، مدعمين بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات العالية، منهم جاسم محمد، وعمر خالد، وراشد ناصر، وقيس عمر، وأظهر الشقيقان محمد وحامد عبداللطيف مستوى متميزاً للغاية في أول مباراتين، ورغم صغر سن حامد عبداللطيف، إلا أن مدرب منتخبنا بن الحبيب يدفع به لثقته الكبيرة في قدراته التي أظهرها خلال الفترات الماضية، وكان منتخبنا قد اكتفى بمعسكر محلي فقط في دبي للبطولة، في حين أقام «الأزرق» معسكراً خارجياً.

ويسبق مباراتنا مع الكويت مواجهة أخرى تجمع السعودية وقطر، في حين يحصل البحرين على راحة، ويشارك في منافسات السلة الخليجية 5 منتخبات، وهي الإمارات والكويت والسعودية والبحرين وعُمان وقطر..

تلعب المنتخبات المشاركة في مجموعة واحدة من دور واحد، وتصعد المنتخبات الأربعة الأولى إلى نصف النهائي، حيث يلتقي فيه أول المجموعة مع الرابع، والثاني مع الثالث، والفائزان يلعبان على اللقب، والخاسران يلتقيان لتحديد المركز الثالث.

ويسدل الستار على منافسات السلة يوم 24 مايو الجاري، ويتوجه بعدها منتخبنا إلى صربيا لإقامة معسكر خارجي استعداداً للتصفيات الآسيوية المقرر لها في قطر بداية من 2 يونيو المقبل.