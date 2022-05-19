ليفربول يتحفز لليوم التاريخي

برلين (د ب أ)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الذي لا يزال ينافس من أجل الرباعية خلال هذا الموسم، أنه سيحتفل بإنجازات الموسم في اليوم التالي لإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج ليفربول بالفعل بلقبي كأس رابطة الدوري الإنجليزي وكاس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، ولا يزال في إطار المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويُحسم الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي عبر المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة، بينما يلتقي ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال المقرر في العاصمة الفرنسية باريس.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في 28 مايو الجاري، ويعتزم ليفربول العودة بعدها إلى إنجلترا للاحتفال بإنجازات ما قد يصبح موسماً تاريخياً بالنسبة له، في يوم 29 مايو.

كذلك سيشارك فريق السيدات بنادي ليفربول في مراسم الاحتفال، حيث توج بالدوري الإنجليزي للسيدات.

وقالت جوان أندرسون عمدة مدينة ليفربول: يسعدنا الإعلان الآن عن أن الموكب الاحتفالي للفريق في أنحاء المدينة سيجرى بالتأكيد في 29 مايو، وأشعر بالسعادة لأننا سنحتفل بإنجازات كل من فريقي الرجال والسيدات.

وأضافت: كم هائل من العمل يجرى خلف الكواليس استعدادا لحدث بهذا الحجم والأهمية، ومن الرائع أن المدينة ستمر بهذه التجربة.

وتابعت: الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكاس كاراباو وكذلك الدوري الإنجليزي للسيدات، تعد إنجازات رائعة تستحق التقدير، ونتمنى ألا تكون هذه فقط هي الإنجازات التي سنحتفل بها في ذلك اليوم.

وأضافت: أيا كانت نتيجة نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي ونتيجة نهائي دوري الأبطال، لقد حقق فريقا ليفربول للرجال والسيدات بالفعل ما يشعرنا بالفخر، وسنمنح الفريقين احتفال العودة الذي يستحقانه. وستنطلق الاحتفالات في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، وقد أضاف ليفربول في بيان أنه سيجرى استغلال صباح يوم 29 مايو في إحياء ذكرى 39 مشجعاً فقدوا حياتهم خلال كارثة استاد هيسل، والتي سيكون قد مر عليها 37 عاماً في ذلك اليوم.