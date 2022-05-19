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الرياضي
كايو «ملك الثنائيات» بـ «رباعية الموسم»!
كايو «ملك الثنائيات» بـ «رباعية الموسم»!
19 مايو 2022 14:11

 
علي معالي (دبي)


موسم استثنائي للبرازيلي كايو لوكاس مهاجم الشارقة، والاستثناء أنه بصم بـ «ثنائية» أكثر من مرة، ووصل العدد إلى 4 مرات في البطولات المختلفة.
في «دوري أدنوك للمحترفين»، نجح كايو في إحراز 12 هدفاً، معادلاً أفضل رصيد تهديفي له في الدوري، خلال موسم واحد، عندما لعب للعين موسم 2016- 2017، ويتصدر الآن قائمة هدافي الشارقة، من خلال خوضه 18 مباراة «1477 دقيقة»، ونصف الأهداف جاء في 3 مباريات فقط، في شباك عجمان والعروبة وبني ياس، وانتهت الأولى بفوز «الملك» 2-1، والثانية 5-0، والثالثة 4-0.
والمباراة الرابعة التي سجل فيها كايو هدفين أمام الوصل، وهما الأسرع في مشوار اللاعب، لأنه هز الشباك في دقيقتين 90 و92، ضمن إياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 3- 2، بعد أن كان متأخرا بهدفين.
وسجل كايو في الدوري 3 أهداف أمام بني ياس والعروبة، ورصيده الإجمالي هذا الموسم 18 هدفاً، بواقع 12 في «أدنوك للمحترفين»، وهدفين في دوري الأبطال، و3 أهداف في كأس رئيس الدولة، وهدف في كأس رابطة المحترفين.
ومع الشارقة، وصل كايو لوكاس مع نهاية «الجولة 24» إلى رصيده مع العين موسم 2016- 2017، حيث سجل وقتها في الدوري 12 هدفاً في 24 مباراة «2116 دقيقة»، ولكن مع «الملك» لعب 18 مباراة وأحرز 12 هدفاً، وما زال أمامه مباراتين لكسر رقمه التهديفي السابق بالدوري.
وعندما لعب كايو في الدوري الياباني، سجل مع كاشيما أنتليرز «4 ثنائيات» في 3 مواسم متتالية من 2014 إلى 2016.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
كايو لوكاس
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