«القفال 31» يُطلق البوابة الإلكترونية

دبي (الاتحاد)

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، البوابة الإلكترونية الخاصة بالنسخة رقم 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي يقام بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 27-29 الجاري.

وتواصل اللجنة العليا المنظمة جهودها لإنجاح الحدث برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، وراشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية بالنادي، وجمال زعل بن كريشان عضو مجلس الإدارة ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي.

وينطلق السباق الكبير والمرتقب حسب معطيات النشرة البحرية وتقارير الإرصاد الجوية، من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي باتجاه خط النهاية في شواطئ دبي، لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً، مروراً بجزيرة القمر والتي تمثل «محطة إجبارية» خط نهاية للمرحلة الأولى والتي تحتسب نتائجها في حفل الختام.

وتتضمن البوابة الإلكترونية كافة المعلومات المتعلقة بالسباق، إضافة إلى رابط التسجيل لملاك ونواخذة السفن والمحامل المشاركة، لاستيفاء كافة المتطلبات وتسجيل البحارة والأطقم والقطع البحرية التي سترافق كل سفينة خلال مراحل السباق، حيث باشر الموقع استقبال الطلبات من أجل اعتماد القائمة النهائية وإعلان المشاركين.

وسينطلق النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في الحدث نحو جزيرة صير بونعير بعد توجه قافلة النادي، وحسب توجيهات اللجنة المنظمة قبل الموعد المحدد لبدء السباق بيوم لاستكمال إجراءات فحص السلامة هناك، واستلام أجهزة التتبع الخاصة بنظام الرؤية الافتراضية تمهيداً لبداية السباق.

وقال سيف جمعة السويدي: سباق القفال يمثل إرثاً تاريخياً وتجمعاً سنوياً يترقبه كافة أفراد المجتمع، مشيداً بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة التي يحظى بها الحدث من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي وجه باستمرار الحدث كرسالة للأجيال.