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الرياضي
سواتيك والكاراز يخطفان أضواء رولان جاروس
سواتيك والكاراز يخطفان أضواء رولان جاروس
19 مايو 2022 13:56

لندن (د ب أ)

 أصبحت البولندية إيجا سواتيك والإسباني كارلوس ألكاراز، حديث الساعة قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
وتدخل سواتيك ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، وهي تهيمن على صدارة التصنيف العالمي وتعتبر المرشحة الأولى للفوز بلقب رولان جاروس، في الوقت الذي يخوض فيه الكاراز البطولة الفرنسية بعد أسبوعين من احتفاله بعيد ميلاده التاسع عشر، في الوقت الذي حقق فيه طفرة هائلة في منافسات الرجال.
وجاء الاعتزال الصادم للأسترالية أشلي بارتي، في صالح سواتيك التي صعدت إلى صدارة التصنيف العالمي، ونجحت البولندية التي ستحتفل بعيد ميلادها الحادي والعشرين خلال البطولة الفرنسية، في الفوز بخمسة ألقاب متتالية في الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشتوتجارت وروما.
وتسعى سواتيك للفوز بلقب رولان جاروس للمرة الثانية بعد أن حصدت لقب 2020.
وقالت سواتيك: أشعر بأنني لاعبة مختلفة الآن، في العام الماضي شعرت بأنني لا زلت أحاول إيجاد بعض الاستمرارية في الانتصارات.
وأضافت: أعتقد أنني حققت ذلك وأرى أنني قادرة على المضي قدما والتركيز على أهدافي التالية، بالتأكيد البطولات التي خضتها هذا العام أظهرت قدرتي على اللعب بشكل أفضل على الملاعب الصلبة.
وأشارت: النقلة التي ينبغي علي تحقيقها على الملاعب الرملية مختلفة تماما ، لكني أشعر بأن مستواي مرتفع ، أتمنى أن أستمتع بأدائي بنفس القدر الذي فعلته طوال الموسم.
من جانبه فإن أبرز إنجازات الكاراز في بطولات الجراند سلام، تمثلت في بلوغ دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي.
ويعتبر الكاراز أقوى المنافسين للصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم والإسباني رافاييل نادال على لقب رولان جاروس.
وقال الكاراز لصحيفة "ماركا" الإسبانية "هدفي حتى نهاية العام هو محاولة الفوز بواحدة من البطولات الجراند سلام الثلاث المتبقية، هو حافز هائل بالنسبة لي وسأقاتل من أجل ذلك.

رولان جاروس
ديوكوفيتش
نادال
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