11 نادياً ترسم خارطة ألقاب موسم 2021- 2022

معتصم عبدالله (دبي)

اقتربت خارطة ألقاب الموسم الحالي 2021- 2022 من الاكتمال، بعد قرار تأجيل مباراة نهائي كأس رئيس الدولة والتي تجمع الوحدة والشارقة إلى بداية الموسم الجديد 2022- 2023، وبانتظار المباراة النهائية لـ «دوري الدرجة الثالثة» بين فريقي جلف يوناتيد فيلتود يوناتيد، والتي تكشف عن آخر أبطال الموسم الحالي.

وتوزعت خارطة ألقاب الموسم الذي يقترب من محطة الختام بإقامة مباريات الجولة 26 والأخيرة في «دوري أدنوك للمحترفين» يومي 25 و26 مايو الحالي، على 11 نادياً توجت بالألقاب وضمت القائمة أندية العين، شباب الأهلي، الوصل، الجزيرة، الإمارات، الشارقة، خورفكان، النصر، الرمس، دبا، وفرسان هسبانيا.

وفرض «الزعيم» أفضليته على مسابقات «الكبار»، بعدما حسم الفوز بلقب الدوري مبكراً للمرة الـ 14 في سجله، مضيفاً إلى سجله ثاني ألقاب الموسم الذي استهله بالتتويج بلقب «كأس رابطة المحترفين» على حساب منافسه شباب الأهلي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وفرض شباب الأهلي كلمته على مسابقات «فئة تحت 21» والمراحل السنية، بعدما توج بخمسة ألقاب دفعة واحدة، أهمها «دوري المحترفين تحت 21»، دوري وكأس الشباب تحت 21، بجانب دوري الناشئين 17 عاماً «الفئة الأولى»، ودوري الأشبال 14 عاماً «الفئة الثانية».

واكتفى الجزيرة بلقب «كأس السوبر» في افتتاح الموسم على حساب شباب الأهلي 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، قبل أن يضيف لقباً في المراحل السنية كممثل وحيد لأندية العاصمة أبوظبي على منصات التتويج بفوزه بلقب دوري الشباب تحت 19 عاماً «الفئة الثانية» برصيد 18 نقطة، في الوقت الذي غابت فيه أندية العين، الوحدة، بني ياس، الظفرة، على التوالي عن منصات التتويج بألقاب المراحل.

في المقابل، ظفر الوصل بأربعة ألقاب في المراحل أهمها دوري الشباب تحت 19 عاماً «الفئة الأولى» برصيد 24 نقطة، ودوري الناشئين تحت 16 عاماً «الفئة الأولى» برصيد 24 نقطة، إضافة إلى لقب دوري الأشبال 14 «الفئة الثانية»، ودوري الأشبال 13 سنة «أ».

وبرز نادي الإمارات في قائمة أبطال المراحل بتتويجه بلقبي دوري الأشبال 15 عاماً «ب»، ودوري الأشبال 13 عاماً «ب»، فيما توج الشارقة بلقب دوري الناشئين تحت 17 عاماً «الفئة الثانية»، وخورفكان بطلاً لدوري الناشئين تحت 16 «الفئة الثانية»، والنصر بطلاً لدوري الأشبال 15 «أ»، والرمس بطلاً لـ دوري الأشبال 13 «ج».

وحصد دبا لقب دوري الدرجة الأولى عن جدارة واستحقاق ليحصد بطاقة التأهل الأولى لدوري المحترفين إلى جانب البطائح «الوصيف»، فيما توج فرسان هسبانيا بطلاً للنسخة الثالثة لدوري الدرجة الثانية، في انتظار حسم المنافسة على لقب دوري الدرجة الثالثة بين فريقي جلف يوناتيد فيلتود يوناتيد كآخر المتوجين بألقاب موسم 2021- 2022.



أبطال مسابقات الموسم 2021- 2022

كأس رئيس الدولة - الوحدة والشارقة «مؤجلة للموسم المقبل»

دوري أدنوك للمحترفين - العين

كأس رابطة المحترفين - العين

كأس السوبر - الجزيرة

دوري الدرجة الأولى - دبا

دوري الدرجة الثانية - فرسان هسبانيا

دوري الدرجة الثالثة - جلف يوناتيد فيلتود يوناتيد «النهائي»

دوري المحترفين تحت 21 - شباب الأهلي

كأس الشباب21 - شباب الأهلي

دوري الشباب 21 - شباب الأهلي

دوري الشباب تحت 19 عاماً «الفئة الأولى» - الوصل

دوري الشباب تحت 19 عاماً «الفئة الثانية» - الجزيرة

دوري الناشئين تحت 17 عاماً «الفئة الأولى» - شباب الأهلي

دوري الناشئين تحت 17 عاماً «الفئة الثانية» - الشارقة

دوري الناشئين تحت 16 «الفئة الأولى» - الوصل

دوري الناشئين تحت 16 «الفئة الثانية» - خورفكان

دوري الأشبال 15 أ - النصر

دوري الأشبال 15 ب - الإمارات

دوري الأشبال 14 «الفئة الأولى» - شباب الأهلي

دوري الأشبال 14 «الفئة الثانية» - الوصل

دوري الأشبال 13 أ - الوصل

دوري الأشبال 13 ب - الإمارات

دوري الأشبال 13 ج- الرمس