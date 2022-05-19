«قناص الزعيم» يشعل سباق هداف «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)



جذب الصراع على لقب هداف «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، الأنظار في «الجولة 24»، بعدما ارتقى السوداني محمد عوض مهاجم العين إلى الصدارة برصيد 16 هدفاً، بالتساوي مع عبدالله الحمادي مهاجم الظفرة، والمتصدر بالرصيد ذاته، في الوقت الذي احتل فيه جويلهيرم دا سيلفا لاعب شباب الأهلي المركز الثالث في الترتيب العام وله 12 هدفاً.

وأصبح السباق على لقب الهداف المنافسة الأبرز في «دوري 21»، بعدما حسم شباب الأهلي المنافسة على الدرع مبكراً منذ «الجولة 23»، بفوزه على مضيفه النصر 2-1، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة، بفارق 9 نقاط عن العين «الوصيف»، قبل أن يؤكد جدارته بالدرع بتحقيق الفوز الـ 18، في سجله الخالي من الخسارة، على حساب ضيفه الظفرة 4-1، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة، في «الجولة 24».

وسجل محمد عوض مهاجم «الزعيم» هدفين من ثلاثية فريقه أمام ضيفه النصر 3-2، في الدقيقتين 41 و95، رافعاً رصيده الشخصي إلى 16 هدفاً، ليرتقي إلى الصدارة، بالتساوي مع عبدالله الحمادي مهاجم الظفرة الغائب عن تشكيلة مباراة فريقه أمام شباب الأهلي 1-4، والصائم عن التسجيل منذ مباراة الوحدة 3-0 في «الجولة 21».

وشهدت «الجولة 24» أمس الأول، إلى جانب تفوق «الفرسان» على الظفرة، تخطي العين «الوصيف» عقبة ضيفه النصر بالفوز 3-2، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 51 نقطة، مقابل 28 لـ «العميد» صاحب المركز التاسع، وتغلب الشارقة «الثالث» برصيد 49 نقطة، على ضيفه بني ياس «الثاني عشر» بنتيجة 2-1، وتمسك عجمان بموقعه في المركز الرابع، بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، بالفوز على ضيفه الوصل 1-0.

وفي بقية المباريات، تغلب الجزيرة على خورفكان 2-1، وكسب اتحاد كلباء ضيفه الوحدة 4-3، فيما حسم التعادل الإيجابي1-1 مباراة العروبة والإمارات.

ويحكي تاريخ سابق الهداف في «دوري تحت 21»، عن سيطرة المهاجم الوطن على اللقب في 10 مواسم، في الوقت الذي تُوج فيه أحمد شحدة مهاجم بني ياس باللقب موسم 2018- 2019، كأول لاعب من فئة المواليد، قبل أن يظفر سيد خميس لاعب «السماوي» أيضاً باللقب في الموسم الماضي 2020- 2021، كأول لاعب في فئة المقيمين.

قائمة الهدافين

2020- 2021: سيد خميس «بني ياس» - 22 هدفاً

2019- 2020: علي عيد «العين» - 17 هدفاً

2018- 2019: أحمد شحدة «بني ياس» - 18

2017- 2018: علي عيد «العين» - 20

2016- 2017: أحمد العطاس «الجزيرة» - 22

2015- 2016: شاهين سرور «الجزيرة» - 14

2014- 2015: سعيد أحمد «شباب الأهلي» - 23

2013- 2014: سلطان سيف «الوحدة» - 19

2012- 2013: حمد الأحبابي «الظفرة» - 22

2011- 2012: محمد ناصر «العين» - 17

2010- 2011: جمال معروف «النصر» - 11

2009- 2010: شهاب أحمد «العين» - 6

2008- 2009: حمد الحوسني «الظفرة» - 12