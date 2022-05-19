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الرياضي
«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع ريال مدريد
«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع ريال مدريد
19 مايو 2022 11:45

الشارقة ( الاتحاد)

استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بمكتبه وفداً رسمياً مشتركاً يمثل مؤسسة نادي ريال مدريد وشركة «أفانزا» للفعاليات الرياضية، حيث تم بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال إنشاء مراكز التدريب والمدارس المتخصصة في إعداد لاعبي المراحل السنية لكرة القدم، حيث قام الوفد بعرض الخدمات والخبرات التي يمكن توفيرها من خلال مراكز التدريب والمدارس الخاصة بإعداد اللاعبين في المراحل السنية المبكرة.
ترأس الوفد الإسباني اندرياس مونتانر مدير المشروعات الجديدة في مؤسسة ريال مدريد، وضم من شركة «أفانزا» كل من دافيد آسين الشريك المالك و فرانسيسكو سيرفيرا المدير الإداري.
وفي ختام اللقاء، صرح عيسى هلال الحزامي بأن الوفد قدم شرحاً مفصلاً عن المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين، وتم الترحيب مبدئياً بالتعاون على صعيد الناشئين لتأسيس الثقافة الإحترافية والمهارات اللازمة للعبة في وقت مبكر، وقال أن المجلس سيبحث التعاون مع المؤسسة الإسبانية العريقة في انشاء مدرسة تعنى بالجانبين الرياضي والفني، بحيث تستفيد من خدماتها كل أندية الإمارة، عبر التنسيق مع المدربين المعنيين أولاً بأول، مؤكداً أن المجلس لن يألو جهداً في سبيل الأخذ بأسباب تطوير اللاعبين في مختلف الألعاب وليس في كرة القدم وحدها.

ريال مدريد
مجلس الشارقة الرياضي
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