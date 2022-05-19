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الرياضي
جافيريا على منصة التتويج في المرحلة 11 لـ «دراجات إيطاليا»
جافيريا على منصة التتويج في المرحلة 11 لـ «دراجات إيطاليا»
19 مايو 2022 11:43

أبوظبي (الاتحاد)
حصد فيرناندو جافيريا من فريق الإمارات للدراجات المركز الثاني في المرحلة الحادية عشرة من جولة إيطاليا، بعد أن تمكن منافسه ألبيرتو دينيز من تجاوزه بفارق ضئيل جداً في نهاية المرحلة، التي أقيمت على مسار مستوٍ بطول 203 كم انطلاقاً من سانتاركانجيلو دي رومانا وصولاً إلى ريجيو إيميليا.
وتضمنت هذه المرحلة سباق تسلق قصير في منتصف المسار امتدَّ على مسافة 369 م، وقد أدى إلى تشكل صفوف في مجموعة الدراجين لاسيما بسبب هبوب الرياح على منطقة السهول المفتوحة. إلا أن المجموعة عادت إلى الالتحام من جديد بعد محاولة هجوم فردية قام بها الدراج دري دي بون (ألبيتشين-فينكس).
وقبل 600 م من خط النهاية، انطلق ماكسيميليانو ريتشيزي بأقصى سرعته لينطلق زميله جافيريا في إثره، مستغلين الرياح التي تعصف من الخلف للانطلاق في سباق السرعة. إلا أن منافسهما ألبيرتو دينيز (دي إس إم) تمكَّن من تجاوز جافيريا في الأمتار الأخيرة من السباق ليحل في المركز الأول، يليه جافيريا ثانياً، بينما حل سيمون كونسوني (كوفيديس) في المركز الثالث.
وتعليقاً على النتيجة، قال فيرناندو جافيريا: «كنت أسعى إلى الفوز في هذه المرحلة، لكن عليَّ أن أتقبَّل المركز الثاني، فقد قدَّم دينيز أداء أقوى وكان أسرع مني في النهاية. انطلقت في وقت مبكر بعض الشيء محاولاً الاستفادة من الرياح، إلا أنه تمكَّن من انتزاع فوز مستحق. أنا أتمتع حالياً بمستوى لياقة عالٍ، لذا فإنني أتطلع إلى تحقيق الفوز في المراحل المقبلة من جولة إيطاليا».
كما تمكَّن جواو ألميدا من البقاء ضمن قائمة الخمسة الأوائل في التصنيف العام، إذ يحتل الآن المركز الثالث بفارق 12 ثانية عن منافسه ريتشارد كاراباز (إينيوس-جرينادييرز)، وهو بدوره متأخر بفارق 12 ثانية أخرى عن خوان بيدرو لوبيز (تريك-سيجافريدو) الذي يحتل صدارة التصنيف.

فيرناندو جافيريا
الإمارات للدراجات
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