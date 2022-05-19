الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
تشيلسي يتمسك بحلم الإبقاء على أزبليكويتا
تشيلسي يتمسك بحلم الإبقاء على أزبليكويتا
19 مايو 2022 11:39

لندن (رويترز) 

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، إن المفاوضات مع سيزار أزبليكويتا قائد الفريق بشأن الاستمرار مع الفريق ما زالت جارية، رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة.
وربما سيصبح أزبليكويتا المدافع الثالث الذي يفقده تشيلسي بعد أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنين اللذين سيرحلان بنهاية الموسم.
ولم يستطع تشيلسي تجديد عقد اللاعبين، بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، الذي عرض النادي للبيع بعد الحرب الروسية لأوكرانيا.
وأبلغ توخيل موقع تشيلسي الرسمي في الإنترنت: إنه قائد الفريق وما زلنا نتفاوض معه، وفي وقت ما يجب أن نكون أنانيين لأننا لسنا مسؤولين عن حل مشاكل أو تلبية رغبات أندية أخرى. بالنظر إلى حقيقة رحيل اثنين من المدافعين الأساسيين، ففقدان أزبليكويتا لن يكون مثالياً رغم أنني أتفهم وجهة نظره.
وينتهي عقد أزبليكويتا بنهاية الموسم الحالي، لكن توخيل أشار إلى أن النادي لا يتعجل معرفة موقفه النهائي.
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري برصيد 70 نقطة من 36 مباراة، قبل أن يستضيف ليستر سيتي اليوم الخميس.

برشلونة
تشيلسي
توماس توخيل
آخر الأخبار
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
الرياضي
«السيتي» يستوحي «الزي الجديد» من «سحر الستينيات»
اليوم 11:22
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
الرياضي
العروبة والوصل.. «القلب المقسوم»!
اليوم 11:21
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
الاقتصادي
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع قوة الدولار
اليوم 11:20
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
5 أرقام فردية «السباق المفتوح» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 11:18
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
الرياضي
المحطة الثانية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية تنطلق في أميركا
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©