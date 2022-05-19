جولدن ستايت يصمد أمام «الشاب المدمر»!



سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أحبط جولدن ستايت ووريرز، ضيفه السلوفيني لوكا دونتشيتش نجم دالاس مافريكس، ونجح حامل اللقب ست مرات في الفوز 112-87، في أولى مباريات الدور النهائي للمنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد ثلاثة أيام من قيادته دالاس إلى تدمير أفضل فريق في الموسم المنتظم فينيكس صنز، أخفق النجم السلوفيني الشاب في زعزعة دفاعات جولدن ستايت الباحث عن استعادة أمجاد العقد الماضي.

وخلافاً لكرات أمطر بها دالاس سلة فينيكس في أريزونا الأحد الماضي، اكتفى دونتشيتش بتسجيل 6 من 18 محاولة على ملعب تشايس سنتر في سان فرانسيسكو.

أنهى دونتشيتش المباراة كأفضل مسجل لدى الخاسر مع 20 نقطة و7 متابعات، فيما توزع الرصيد التسجيلي لدى جولدن ستايت على كوري «21 نقطة و12 متابعة»، الكندي أندرو ويجينز «19 نقطة» والبديل جوردان بول «19 نقطة»، فيما سجل أربعة لاعبين آخرين 10 نقاط أو أكثر.

وبدأ جولدن ستايت المباراة بطيئاً، لكنه صنع فارقاً كبيراً بعد تقدمه على الاستراحة 54-45. وفيما بدا دونتشيتش يعاني من إصابة في كتفه، تفوّق جولدن ستايت على ضيفه 34-24 في الربع الثالث ليتقدم 19 نقطة قبل الربع الأخير.

استهله بثماني نقاط دون مقابل لخصمه الذي تخلف 27 نقطة «96-60»، فوضع المباراة بعيدا عن متناوله منطقياً.

أتاح هذا الأمر الفرصة لمدرب ووريرز ستيف كير، بسحب أساسييه قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ليريحهم في بداية سلسلة قد تمتد إلى سبع مباريات وتحدّد الفريق الذي سيواجه الفائز بين بوسطن سلتيكس وميامي هيت «صفر-1» في نهائي الدوري.

قال كوري بعد الفوز «قمنا ما تعيّن علينا القيام به. فزنا في المباراة الأولى، لكن هناك عمل كبير يجب تنفيذه، وكان لدينا خطة خاصة للمباراة نفذناها في معظم الفترات، يجب أن نكرر هذا المجهود ثلاث مرات لتخطي هذا الفريق.

وأشاد كير بالأداء الدفاعي لفريقه وخصوصاً لويجينز الذي نجح في التضييق على دونتشيتش «كان ويجينز رائعاً، من الصعب مراقبة دونتشيتش، وطلبنا من أندرو مطاردته ومراقبته قدر المستطاع، محاولة إبقاء الضغط عليه. لقد قام بعمل رائع».

وفيما أخفق نجم جولدن ستايت، العائد هذا الموسم من سلسلة إصابات رهيبة، كلاي تومسون بتسجيل أي نقطة في الشوط الأول، نجح في إضافة 15 نقطة في الثاني لفريقه.

في المقابل، كان دونتشيتش «23 عاماً» حزيناً للخسارة، بيد أنه دعا زملاءه للتعويض سريعاً، وقال: هذه مباراة واحدة، هذه هي البلاي أوف «الأدوار الإقصائية»، إذا خسرت بفارق نقطة أو أربعين نقطة، فالأمر مماثل، هذه مجرد خسارة، يجب أن نستعد للمباراة الثانية من الآن».

تابع اللاعب القادم إلى دالاس من ريال مدريد الإسباني عام 2018 «يجب أن أتحسّن، أن أتحسّن لمصلحة المجموعة بأكملها، وأنا مسؤول عن ذلك».

وأشار مدرّب دالاس جايسون كيد إلى أن فريقه عوّض تخلفه بخسارتين أمام فينيكس، وقال: خسرنا مباراتين توالياً خارج أرضنا من قبل، ووجدنا طريقنا إلى الدور النهائي، وهذه مباراة واحدة. لقد قاموا بدورهم وعلينا استخلاص العبر، ولكن يجب القول أنهم كانوا جيدين الليلة».

وتقام المباراة الثانية في سان فرانسيسكو الجمعة، حيث يأمل جولدن ستايت المتوج أعوام 1947 و1956 و1975 و2015 و2017 و2018، في تعزيز السلسلة إلى 2-صفر.