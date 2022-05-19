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الرياضي
جاكوبس بطل سباق 100 متر بـ «مساعدة الرياح»
جاكوبس بطل سباق 100 متر بـ «مساعدة الرياح»
19 مايو 2022 11:00

 
إيطاليا (أ ف ب) 

حقق العداء الإيطالي مارسيل جاكوبس، بطل أولمبياد طوكيو في سباق 100 م الصيف الماضي، عودة موفقة إلى المنافسات بعد فوزه بالمسافة نفسها في لقاء سافونا في بلاده.

تجاوز جاكوبس (27 عامًا) خط النهاية بزمن 10.04 ثوانٍ بمساعدة الرياح في النهائي أمام عدد قليل من الجماهير في اللقاء المتواضع على السواحل الإيطالية، بعد أن حقق 9.99 ث في التصفيات في وقت سابق من نفس يوم السباق.
وكان من المقرر أن يتنافس جاكوبس، المتوج أيضًا بذهبية التتابع 4 مرات 100 م مع الفريق الإيطالي في طوكيو، في لقاء نيروبي نهاية الأسبوع الماضي وجهًا لوجه مع الاميركي فريد كيرلي صاحب فضية 100 م في أولمبياد طوكيو.
إلا أنه انسحب بسبب آلام في المعدة ما أجّل عودته إلى لقاء متواضع تحت أشعة الشمس في إيطاليا.
لم يتخط عدد الحضور المئة شخص عندما خاض جاكوبس السباق على مضمار مجمع «سنترو سبورتيفو فونتاناسّا» في الجبال التي تطل على المدينة الشاطئية المحاطة بالمساحات الخضراء.
وبعد أن تجاوز خط النهاية، ظهر وهو يضع يده على أسفل ظهره مطالبًا بتدخل المعالج الفيزيائي.
قال بعد الفوز في حديث مع قناة «راي سبورت»: "اعتقدت أنني سأركض بطريقة أفضل، حتى من الناحية التقنية. يحتاج الأمر إلى القليل من العمل، لكنه السباق الأول فقط في العام، ولا يزال هناك متسع من الوقت قبل بطولة العالم المقررة في مدينة يوجين في ولاية أوريجون الأميركية يوليو المقبل.

أولمبياد طوكيو
أولمبياد 2020
إيطاليا
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