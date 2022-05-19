«هتال» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)



واصل الجواد هتال لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عروضه القوية في المضامير الأوروبية، وانتزع الفوز بلقب الجولة الافتتاحية الأولى لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في نسختها التاسعة والعشرون، وشهدها مضمار لونج شامب الفرنسي في باريس، ضمن مهرجان سباقات الإمارات جينز الفرنسية.

ونجح هتال ابن «مهب» والفرس «مزنة بنت أكبر» صاحب التصنيف «118» من الحفاظ على لقب الكأس الغالية في فرنسا التي حصدها العام الماضي، متفوقاً على مجموعة كبيرة من نخبة الخيول القوية التي شاركت في السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر عشبي، ضمن الفئة الأولى، وحقق البطل الفوز بزمن «2:10:99 دقيقة»، تحت إشراف المدرب توماس أكزفير، وقيادة الفارس يوريتز منديزابال، ليرفع هتال رصيد انتصارات إلى 8، ووصيف من أصل 9 مشاركات، وتفوق البطل بفارق طولين عن المهر حرقان «المأمون مونلو- مخيفه بنت عامر»، وحل بالمرتبة الثالثة جارف «داحس - كيس دي غزال بنت دورمان»، وشهد السباق مشاركة 8 من أفضل الخيول العربية المنتمية إلى نخبة مرابط الخيل العربي في أوروبا.

في المقابل، تمكن نجم جودلفين المهر مودرن جيمز «دباوي - مودرن ايدلز-نيو ابروتش» من الظفر بلقب سباق الألفي جينز الإماراتي الفرنسي للمهور، والذي أقيم لمسافة 1600 متر، وذلك برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وبمشاركة 15 خيلاً، وجوائز 600 ألف يورو ضمن الفئة الأولى، بإشراف المدرب شارلي ابلبي وقيادة الفارس ويليام بويك، وقطع البطل السباق في 1:34:98 دقيقة، وتبعه تكساس «ووتن باسيت- تكسالوفا-كيندور»، و«ترايباليست» لجودلفين «فرح- فاير دوتر - ناثانيال».

ونجحت المهرة مانجوستين العائدة إلى «انفينتي ناين هورسس- قطر ريسينغ ليمتد»، والمنحدرة من نسل «دارك انجل- زوتيلا-زاميندار» من الفوز بلقب الألف جينز الإماراتي الفرنسي للمهرات، والذي أقيم لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، وشهد مشاركة 15 مهرة من نخبط المرابط العالمية، وبلغت قيمة جوائز الشوط 500 ألف يورو، بقيادة جيرالد موس وإشراف المدرب مايكل ديلزانجليس، وقطعت السباق في 1:35:72 دقيقة، لترفع رصيد انتصاراتها إلى 4 من أصل 5 مشاركات، وتبعتها كاشيت «اكلايم- بويل صوفي-تيوفيلو»، وتايم سكوير «زراق- سي يو اول ويز -سيوني».

من جهته، أكد فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، على أهمية الانطلاقة القوية لسلسلة سباقات الكأس الغالية، في أولى محطاتها، من بوابة الجينز الإماراتي الفرنسي الذي يفتتح موسم سباقات الخيل العالمية، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه السباق، ومدى اهتمام الإعلام الفرنسي، مبيناً أن هذا الأمر يدل على المسيرة التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، ودورها الكبير في ترك الأصداء الواسعة في كل محطة من محطاتها التي تطوف العالم، وأن السباقات تترجم حرص واهتمام القيادة الرشيدة لإبراز التراث والترويج لعراقته وأصالة الخيل العربي.

وقال: نفخر بمواصلة الكأس الغالية لأهدافها السامية ودورها الريادي في المضامير العالمية، مشيداً بحجم المكتسبات التي حققها سباق المحطة الفرنسية، انطلاقاً من توجيهات ورؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واهتمامه الكبير الذي يدفعنا نحو المقدمة والنجاح، مشيداً بالفوز المبهر الذي حققته خيول الإمارات في الكرنفال العالمي، بداية من حصول «هتال» على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وفوز نجم جودلفين المهر مودرن جيمز.

وأضاف: مضاعفة نجاحات مسيرتنا، تحفز لتقديم المزيد من السباقات الكبيرة للخيل العربية في أكبر وأهم مضامير العالم، دعماً لإعلاء شأنه ورفعة مكانته عبر المزيد من الخطط والاستراتيجيات الطموحة لتحقيق الإضافة والبصمات الكبيرة في أجندة كل عام.