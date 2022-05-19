فرانكفورت أول لقب أوروبي منذ 42 عاماً!



إشبيلية (أ ف ب)

حقق آينتراخت فرانكفورت الألماني لقبه الأوروبي الأول منذ 42 عاماً، بتتويجه بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج» بعد فوزه على جلاسكو رينجرز الاسكتلندي 5-4 بركلات الترجيح «1-1 بعد التمديد»، في النهائي الذي أقيم على ملعب «رامون سانشيس بيسخوان» في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وتقدم الفريق الاسكتلندي عبر النيجيري جو أريبو في الدقيقة 57»، فيما عادل الكولومبي رافايل سانتوس بورّيه لـ «النسور» في الدقيقة 69 والذي سجل بدوره ركلة الترجيح الحاسمة، ليتوج فرانكفورت بلقبه القاري الثاني، بعد أول في المسابقة ذاتها عام 1980 «تحت مسمّى كأس الاتحاد».

وبعد موسم مخيب محلياً أنهاه في المركز الحادي عشر، سيمنح هذا اللقب فرانكفورت مقعداً مباشراً في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسبق لفرانكفورت أن أحرز اللقب عام 1980 بفوزه على مواطنه بوروسيا مونشنجلادباخ 4-3 في مجموع المباراتين.

من جهة أخرى، حرم رينجرز من لقب قاري ثانٍ بعد وحيد في كأس الكؤوس الأوروبية عام 1972.

وكان رينجرز خسر لقب المسابقة أيضاً في العام 2008 أمام زينيت سانت بطرسبورج الروسي، عندما بلغ نهائي البطولة للمرة الأولى، في آخر نسخة قبل مسمّاها الحالي.

وكانت هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في المنافسات الأوروبية والمرة الأولى منذ 62 عاماً، بعد مواجهتي الدور نصف النهائي لكأس أوروبا للأندية البطلة «مسابقة دوري أبطال أوروبا بمسمّاها القديم»، عندما تغلب آينتراخت فرانكفورت على رينجرز 6-1 و6-3، قبل أن يخسر 7-3 أمام ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية التي أقيمت في جلاسكو.

وكوفئ فرانكفورت على مشواره في البطولة، بعد أن حقق أكبر المفاجآت في طريقه الى النهائي عندما أزاح برشلونة الإسباني، من الدور ربع النهائي، بعد فوز مدوٍ 3-2 في ملعب كامب نو «4-3 مجموع المباراتين»، قبل أن يسقط وستهام الإنجليزي في دور الأربعة.

وأنهى فانكفورت المسابقة من دون هزيمة، وأصبح ثالث فريق فقط يحقق ذلك في البطولة، بعد تشيلسي الإنجليزي 2018-2019 وفياريال الإسباني 2020-2021.

أما رينجرز فسبق أن أخرج فريقين ألمانيين، أولهما بوروسيا دورتموند في الملحق المؤهل إلى الدور الـ16 ولايبزج في نصف النهائي، إلا أنه فشل في تكرار ذلك في الاستحقاق الأهم.