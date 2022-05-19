«أذكياء العالم» يتنافسون في «الشارقة ماسترز»



رضا سليم (دبي)



تنطلق يوم السبت المقبل بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية، يمثلون 48 دولة، ويتنافسون على جوائز 60 ألف دولار، كما تنطلق في التوقيت نفسه بطولة التحدي، بمشاركة 60 لاعباً دولياً، بهدف تطوير التصنيف الدولي، وزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين، ويمثل الإمارات في «الماسترز» عدد من اللاعبين، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، والأستاذ الدولي سعيد إسحاق، وتستمر المنافسات إلى 30 مايو.

وتعتبر النسخة الحالية إحدى أقوى البطولات على المستوى العالمي، لأنها تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب، كما أن المعدل التصنيفي للبطولة «2556 نقطة».

ويتقدم المشاركين على لائحة التصنيف الدولي للبطولة، الروسي فلاديمير فيدوسييف «2701 نقطة»، والحاصل على لقب بطولة أوربا للشباب عام 2013، وحامل فضية بطولة العالم للرجال للشطرنج السريع عام 2017، والأرميني جابرييل ساركيسيان «2694 نقطة»، والحاصل على 3 ذهبيات أعوام 2006 و2008 و2012 في الأولمبياد العالمي للشطرنج، وسالم عبد الرحمن «2690 نقطة»، والحاصل على لقب بطولة آسيا الفردية للرجال عام ،2015 وبطولة العرب الفردية في العديد من المناسبات، وأحرز العام الماضي ذهبية بطولة بيل الدولية.

وقال الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: النسخة الحالية تعتبر إحدى أهم البطولات على المستوى العالمي، فهي تجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، وتمنح فرصة كبيرة للاعبي أندية الدولة والمنتخب للاحتكاك والاستفادة من هؤلاء اللاعبين المخضرمين.

وأضاف أن النادي أصبح مقصداً لكل الشطرنجين في العالم، بفضل السمعة الجيدة التي يحظى بها على مستوى التنظيم، والخبرة التي اكتسبها من البطولات الكبرى التي نظمها سابقاً، مثل بطولات الجراند براي للرجال والسيدات، وبطولة نجوم العالم، والنسخ السابقة لبطولة الماسترز، وينتظر عشاق اللعبة، الشارقة ماسترز، نظراً للأسماء الكبيرة التي تشارك فيها، وقيمة جوائزها المالية العالية.

وكشف رجائي السوسي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي أن الاتحاد وجّه الدعوة لعدد من اللاعبين العرب، من مصر والأردن والجزائر والمغرب والعراق وسوريا والسودان للمشاركة في البطولة، بهدف مساعدتهم على تطوير مستواهم الفني ورفع تصانيفهم الدولية، مشيراً إلى أن عدد اللاعبين الدوليين الحاصلين على ألقاب دولية وإنجازات عالمية وقارّية 60 لاعباً ولاعبة من 35 دولة، منهم عدد كبير من الدول العريقة في عالم الشطرنج.

ويترأس الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج اللجنة المنظمة، وعمران عبد الله نائباً لرئيس اللجنة، وجمال عيسى المدفع نائباً ثانياً، وعلي الجلاف مديراً مالياً للبطولة، ووهيب الزرعوني مسؤولاً فنياً، وعمر نعمان آل علي مديراً للبطولة، ورجائي السوسي منسقاً عاماً، وجاسم عبد الرحمن مديراً للعلاقات العامة، وفيصل محمد الحمادي رئيساً للحكام، وماكروبولوس جورجيوس رئيساً للجنة الاستئناف.