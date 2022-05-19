كلوب يتحدث عن «الفيراري»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



استحق اللاعبون البدلاء الذين أشركهم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، في مباراة ساوثهامبتون، ضمن «الجولة 37» وقبل الأخيرة، من الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وصلات الإشادة التي كالها لهم، بعد أن أدخل 9 تغييرات دفعة واحدة على التشكيلة الأساسية التي خاضت نهائي كأس إنجلترا، وفاز بها «الريدز» على حساب تشيلسي بركلات الترجيح.

وفي لقاء له مع الصحفيين الإنجليز، قبل مباراة وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة والحاسمة للمسابقة، والتي يتحدد على أثرها بطل الدوري هذا الموسم، قال كلوب: البعض تساءل كيف أجري كل هذا العدد من التغييرات على التشكيلة الأساسية، وأقول لهم: هؤلاء الأولاد هم «السلاح السري» لليفربول، إنهم مثل سيارات «فيراري» كانت قابعة داخل «الجراج»، ثم تركتها تنطلق، فكان انطلاقها رائعاً كما شاهدنا.

وأضاف: لا أتذكر متى لعب هارفي إيليوت آخر مرة، وكان كورتيس جونز في «الفورمة»، أما تاكومي مينامينو فحدث ولا حرج، إنها جريمة كبرى ألا يلعب كثيراً.

واعترف كلوب بأن الأمر كان صعباً على هؤلاء الأولاد، ولكنهم أثبتوا جدارتهم باللعب لليفربول، وإيا كان ما يحدث هذا الموسم ، فإنه سيكون بفضلهم، إنهم مجموعة استثنائية وأثبتوا ذلك بحق.

ويعاني ليفربول من إصابة عدد من لاعبيه، قبل مباراة نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج» الحاسمة أمام ريال مدريد، يوم 28 مايو الجاري، بملعب دي فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال كلوب: أتمنى أن يكون فان دايك ومحمد صلاح جاهزين لمباراة الأحد القادم أمام وولفرهامبتون، وأتمنى أيضاً أن يكون فابينيو جاهزاً لنهائي «الشامبيونزليج»، بعد أن عانى من إصابة في الساق خلال مباراة أستون فيلا، وأعتقد أن فابينيو يتعافى بصورة جيدة.