«البارسا».. أسوأ «معدل تهديف» من 17 موسماً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يعاني برشلونة الإسباني من مشكلة مزمنة، تتعلق بعدد الأهداف التي يسجلها الفريق في الموسم الواحد، حيث انخفضت بصورة لافتة خلال المواسم الأخيرة، ووصل الانخفاض إلى أدنى مستوياته هذا الموسم، حيث سجل الفريق 86 هدفاً، منها 68 هدفاً فقط في الدوري الإسباني «الليجا»، لدرجة أن هداف «البارسا» هذا الموسم الهولندي ممفيس ديباي لم يسجل إلا 13 هدفاً فقط طوال الموسم، في مختلف المسابقات التي شارك فيها الفريق.

وهذا الانخفاض الكبير في عدد الأهداف المسجلة، يرجع في جزء منه، إلى رحيل أكبر هدافي الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، والأوروجواياني لويس سواريز الذي أجبر على الرحيل إلى أتتيكو مدريد، وهما اللذان كانا يسجلان معظم أهداف الفريق، في مختلف المسابقات طوال المواسم السابقة.

وبالنظر إلى المواسم الأخيرة اعتباراً من موسم 2015-2016، لاحظ مسؤولو «البارسا» أن عدد الأهداف المسجلة انخفض من موسم إلى آخر، ليكون 173 هدفاً في 2015-2016، ثم 171 في 2016-2017، و141 هدفاً في 2017-2018، و138 هدفاً في 2018-2019، و110 أهداف في 2019-2020، إلى أن وصل في الموسم الحالي إلى 86 هدفاً فقط، وهو أضعف «معدل أهداف» خلال موسم واحد منذ 17 موسماً، وتحديداً من 2004-2005، حسبما ذكر موقع «أوبتا» للإحصائيات والأرقام القياسية.

هذا الوضع الخطير لفت أنظار المسؤولين في النادي الكتالوني، وعلى رأسهم تشافي هيرنانديز المدير الفني، وكان من الطبيعي أن يركزوا على ضم هداف من طراز عالمي إلى صفوف الفريق، من أجل حل هذه المشكلة المزمنة.

وحاولت إدارة النادي بالفعل في البداية مع الهداف النرويجي الشاب إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند الألماني، والمنتقل حديثاً إلى مانشستر سيتي، ولكنها لم تقدر على سعره، وفي الوقت نفسه استبعدت فكرة الدخول في مفاوضات مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، والذي أبدى منذ فترة طويلة رغبته الشديدة في اللعب لريال مدريد الغريم اللدود لـ «البارسا».

وكان من المنطقي أن تلجأ إدارة برشلونة إلى «هداف الهدافين»، البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، والذي أبدى رغبته صراحة في اللعب لبرشلونة، بل وأخطر ناديه بأنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في «صيف 2023»، بل ويسعى للرحيل هذا الصيف.

ويسجل ليفاندوفسكي في الموسم الواحد متوسط عدد أهداف لا يقل عن 45 هدفاً، بل أنه نجح هذا الموسم في تسجيل 50 هدفاً في مختلف المسابقات، رغم أنه يبلغ 33 عاماً.

وتؤكد مصادر صحفية إسبانية وثيقة الصلة بالنادي «الكتالوني»، أن إدارة «البارسا» لن تدخر جهداً، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الهداف البولندي، خاصة بعد أن وجدت ترحيباً شديداً منه للعب لبرشلونة، على أمل أن يحصل على جائزة الكرة الذهبية التي حرم منها عام 2020، نظراً لحجبها بسبب جائحة فيروس كورونا.