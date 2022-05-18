سيزار يشعل «منطقة الخطر»

منير رحومة (دبي)

خطف البرازيلي يوري سيزار لاعب شباب الأهلي الأضواء، بعد 13 دقيقة فقط من مشاركته بديلاً في «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما سجل هدف الفوز لفريق «الفرسان»، وأدخل «الفارس»، في «النفق المظلم» بأسفل جدول الترتيب.

وأحدث هدف سجله سيزار زلزالاً في منطقة الصراع لتفادي الهبوط، بعد أن تورط الظفرة بشكل مباشر في خطر «المناطق الحمراء»، ومنح الأمل للعروبة في البقاء، ليخلط الأوراق في قاع الجدول، ويشعل السباق من أجل البقاء، ويزيد من الإثارة والتشويق في الجولتين المتبقيتين من عمر الدوري.

وشارك سيزار هذا الموسم في 14 مباراة، وسجل هدفين، حيث لعب أساسياً في 8 مباريات، بينما شارك احتياطياً في سبعة لقاءات، ويعتبر من الأوراق الرابحة للمدرب مهدي علي، بفضل إمكاناته الهجومية الكبيرة، وقدرته على تقديم الإضافة في الخط الأمامي.

ومنذ انضمامه إلى صفوف شباب الأهلي في الموسم الماضي، وخوضه أربع مباريات، أظهر سيزار قدرات فنية كبيرة، ما جعله يحظى بثقة الجهاز الفني، وأصبح من العناصر التي تلقى اهتماماً خاصاً، حيث لعب حتى الآن 569 دقيقة، بما يبشر بمسيرة واعدة لهذا المهاجم مع «الفرسان» في بقية المشوار.

ويذكر أن يوري سيزار «21 عاماً» القادم من فلامينجو البرازيلي، مقابل 6 ملايين دولار، بعقد يمتد إلى 2026، تُوج في موسمه الأول بأربعة ألقاب، ثلاثة منها مع الفريق الأول، وهي كأس السوبر، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، بالإضافة إلى لقب الدوري مع فريق تحت 21 سنة.