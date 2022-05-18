ميامي يحسم الجولة الأولى لنهائي «الشرقية»

ميامي (أ ف ب)

قاد جيمي باتلر فريقه ميامي هيت إلى حسم المواجهة الأولى في الدور النهائي للمنطقة الشرقية، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أمام ضيفه بوسطن سلتيكس 118-107، بتسجيله 41 نقطة.

وأسهم باتلر بشكل كبير في العودة القوية لميامي في الشوط الثاني من المباراة، خصوصاً في الربع الثالث الذي كسبه 39-14، بعدما فرض الضيوف أفضليتهم في الشوط الأول، بفارق ثماني نقاط 62-54. وحقق باتلر تسع متابعات مع خمس تمريرات حاسمة وأربع سرقات، وأضاف البديل تايلر هيرو 18 نقطة مع ثماني متابعات، وغايب فنسنت 17 نقطة. وتأثر سلتيكس بغياب ماركوس سمارت بسبب الإصابة وآل هورفورد بسبب بروتوكول «كوفيد-19».