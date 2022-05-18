محمد بن زايد.. ملهم الأبطال لتحقيق الإنجازات

رضا سليم، علي معالي، معتصم عبدالله (دبي)

يعيش الوسط الرياضي من مسؤولين ورؤساء أندية واتحادات ورياضيين حالة من التلاحم مع القيادة الرشيدة في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة والرياضيين ودعم سموه المستمر لكل الأبطال الذين يرفعون علم الدولة في كافة المحافل الخارجية، خاصة الدولية والقارية.

وأكد المسؤولون أن بصمة سموه كلمة السر في تحقيق الإنجازات على مدار سنوات طويلة، ما يؤكد التلاحم الذي يتمتع به أبناء الإمارات من خلال السير على خطى الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

شدد المسؤولون عن القطاع الرياضي على أن التلاحم في هذه المرحلة يتطلب الكثير من التحديات من أجل مواصلة السير على درب الإنجازات والحرص على توفير كل ما يساهم في الارتقاء بالعمل في المجال، وتعزيز الروح الرياضية وإعلاء قيم التلاحم الوطني، بجانب التأكيد على متانة وسلامة بنية القطاع الرياضي بالدولة وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لتنظيم واستضافة واحتضان كبرى الفعاليات الرياضية بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي تدعم استضافة هذه الأحداث بقوة وتجعل العالم يتطلع إلى الإمارات مع كل حدث.

وكشف الرياضيون أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للأبطال يمثل الحافز الأكبر لكل اللاعبين واللاعبات من أجل أن ينالوا هذا الشرف، فكم من رياضيين سبق لهم نيل شرف الاستقبال ونجحوا في الصعود لمنصات التتويج مرة أخرى، وهي دلالة على أن سموه ملهم الأبطال في تحقيق الإنجازات ورفع علم الدولة في كل المحافل.

كما أن تكريم الرياضيين سنوياً بمكرمة كبيرة، تقديراً لكل من بذل الجهد والعرق ورفع علم الدولة على المستويات الدولية والقارية والعربية، يمثل الدافع الأكبر لكل بطل يشارك في أي حدث، حيث يضع علم الدولة أمامه بحثاً عن المجد ورد الجميل للقيادة الرشيدة، الأمر الذي يؤكد القيمة الكبيرة للرياضة والدور الذي تمثله في عكس الصورة المشرفة للدولة خارجياً.

سالم بن سلطان: التلاحم يرفع سقف الطموحات

أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد المبارزة رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة أن تلاحم الوسط الرياضي مع القيادة الرشيدة هو انعكاس لتلاحم شعبنا مع قيادته الرشيدة التي حبانا الله إياها، وأن ثمرة هذا التلاحم يؤكده الواقع الحالي من حب متبادل وعشق إلى تراب الوطن والتفاني لبذل الغالي والنفيس لرفعة رايته خفاقة عالية وسط الأمم حتى صارت لدولة الإمارات مكانتها السامية بين الدول.

وقال: «نغرس في نفوس أبنائنا كيفية التلاحم مع قيادتنا على مدار الأجيال، وهو ما ينم عن حالة الود والتسامح التي تجمع مختلف الأجناس على ترابنا الغالي، وأصبح الحب والتلاحم أيضاً نموذجاً يحتذى به بين أبناء الوطن ومن يقيمون على أرضها مع القيادة الرشيدة للدولة في كل شبر من أرضها».

وأضاف: «الرياضة جزء مهم من تطور المجتمع، ونحن في اتحاد المبارزة حققنا طفرة كبيرة من خلال انتشار اللعبة في ربوع كثيرة من الإمارات، وكذلك حقق لاعبونا ولاعباتنا إنجازات رائعة في مختلف المحافل الرياضية الدولية، وهناك تناغم يؤكد بأننا نسير في طريق إحداث نقلة نوعية مهمة للغاية، ولكن يبقى ضرورة تطوير أنفسنا في هذا المجال من خلال المشاركة في بطولات كبرى مختلفة لتحسين التصنيف الدولي للاعبينا، أضف إلى ذلك زيادة احتكاك لاعبينا ولاعباتنا بالمدارس الخارجية المختلفة».

وذكر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بأن التركيز في عملنا ليس فقط على الشباب، بل نسير جنباً إلى جنب مع الفتيات لإدراكنا بأهمية دور المرأة ليس فقط في المجتمع، بل في الرياضة أيضاً، ولدينا العديد من الكفاءات في هذا المضمار، وقال: «لدينا بنية تحتية قادرة على إفراز العديد من المواهب، ودورنا سواء في الاتحاد أو الدولة أن نرسم لهذه العناصر المتميزة من الرياضيين طريقاً للتألق، وتحقيق الألقاب والبطولات، ولدينا التفاؤل بأن الغد سيكون أكثر إشراقاً لنا بفضل تلاحم وتناغم شعبنا العظيم وقيادته الرشيدة».

عبدالله الدرمكي: نجدد عهد الولاء للقيادة

جدد عبدالله جمعة الدرمكي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، عهد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، بما يرسخ صورة التلاحم بين القيادة والشعب والذي بات نهجاً لدولة الاتحاد منذ عهد التأسيس، الأمر الذي يؤكد على قيمة ومكانة المنجزات الوطنية والمكتسبات التاريخية التي حققتها دولتنا في ظل النهج الذي سارت عليه منذ أن رفعت الأيادي البيضاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» راية الإمارات.

وقال الدرمكي: «نجدد عهد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، بما يجسد اللحمة الوطنية والتعبير الصادق لشعب ومجتمع الإمارات بعموم شرائحه، مجددين العزم لمواصلة العطاءات والنجاحات، لتبقى الإمارات في مقدمة الأمم مدفوعة بالمنجزات الوطنية الكبيرة».

وأضاف: «نحظى في قطاع الرياضة بالدعم المتواصل للقيادة الرشيدة، الأمر الذي أسهم في إحداث تنمية شاملة، أفضت بدورها بدوره في تحقيق جودة الحياة لأبناء الوطن، فظهرت مبادرات عديدة لبناء المزيد من المرافق والمنشآت الرياضية على أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وراعت قيم الولاء والانتماء والوحدة واحترام رمز الدولة ومسيرتها الحافلة بالإنجازات الوطنية تحت مظلة القيادة»، لافتاً إلى أن الرياضة وسيلة للم الشمل وبيئة جامعة لمكونات المجتمع.

وتابع: «المواقف الأخيرة التي مرت بها دولتنا الحبيبة ضربت أعظم الأمثلة في التلاحم بين الشعب والقيادة، والذي يمثل ثمرة ما زرعه الآباء والأجداد من حب وولاء لهذا الوطن وقادته، وليس غريباً على أبناء هذا الوطن الذين تربوا في كنف قيادة أحبتهم حباً جماً أن يبادلوها الحب نفسه الذي يدفعهم للتضحية لصون مكتسبات الوطن، والمحافظة على الوحدة التي تعزز وتميز الكيان»، ونوه إلى أن القطاع الرياضي محظوظ بدعم القيادة وقربها من كافة الأنشطة والفعاليات.

بنت سليمان: أبطالنا «رقم صعب»

أكدت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، استعداد اللجنة دائماً للتعبير عن مدى الحب والانتماء لقيادتنا الرشيدة في جميع المناسبات الوطنية والرياضية التي تتواجد فيها اللجنة وتمثل فيها الوطن أمام مختلف دول العالم.

وأشارت بنت سليمان إلى أن اللجنة دائماً تحث الرياضيين على وضع اسم الوطن نصب أعينهم وبذل الغالي والنفيس من أجل قيادتنا الرشيدة التي لم تبخل يوماً عن أبنائها وتقف بجانبهم بصورة مستمرة، إذ يعد دعم القيادة العامل الرئيس في مسيرة جميع الإنجازات والنجاحات التي تحققت في كل المحافل.

وأوضحت بنت سليمان تخصيص العديد من الفعاليات والمبادرات لعكس قيم الولاء للقيادة الرشيدة من خلال ما تعتمده اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ضمن أجندتها السنوية ومنها يوم العلم ويوم الشهيد واليوم الرياضي الوطني، تلك الأحداث التي تتجلى فيها أسمى معاني التلاحم مع القيادة الرشيدة، حيث تقوم اللجنة خلالها بالتركيز على المكتسبات الوطنية التي رسختها دولتنا في نفوس أبناء الوطن.

أضافت: «لقد حرص أبناؤنا الرياضيون على أن يكونوا رقماً صعباً في رياضة الإمارات، وهذا ما لمسناه منهم دائماً حينما نرافقهم في الدورات والاستحقاقات المختلفة، ونستشعر منهم الشغف والدافع لتحقيق الإنجاز، والعودة بأفضل النتائج والتتويج بالميداليات ونيل شرف السلام على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عند العودة إلى أرض الوطن، الأمر الذي مثّل حافزاً قوياً لتحدي الذات والتفوق على النفس».

عاشور: نسير على العهد

قال نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد: إن رياضة الإمارات تنعم بدعم القيادة الرشيدة منذ الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير في نفس الاتجاه والعهد مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهذا الدعم يؤكد التلاحم مع القيادة التي لا تدخر جهداً في سبيل دعم الرياضة والرياضيين في كل المحافل من أجل رفع راية الوطن على منصات التتويج، ونفخر أننا نمثل رياضة الإمارات في كل البطولات.

أضاف: كرة اليد من الألعاب التي حظيت بدعم مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مراحل سابقة من مسيرتها والدعم ممتد لكل الألعاب، وهو ما يحفزنا لمواصلة العمل في نفس الاتجاه لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه والذي يمثل رد الجميل لقيادتنا، وهو الأمر الذي يشعر به كل رياضي سواء لاعب أو مدرب أو إداري، والأهم من ذلك أننا نسير على العهد ودائماً كلمات صاحب السمو رئيس الدولة محفزة لنا جميعاً ودافع لمزيد من الإنجازات».

وأشار إلى أن الساحة الرياضية تدرك ما تتطلبه المرحلة المقبلة من مسيرتنا والتي تتمثل في مواصلة الجهد والعرق لتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية، وندرك أن قيادتنا تقف خلفنا لدعمنا من أجل هدف واحد، هو الفوز بالمركز الأول، ونحن على العهد في اتحاد كرة اليد لأن الهدف الأسمى أمامنا في هذه المرحلة هو التأهل للمونديال، وسيتحول حلمنا إلى حقيقة في ظل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.