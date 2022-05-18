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الرياضي
مأزق قانوني في صفقة مبابي!
مأزق قانوني في صفقة مبابي!
18 مايو 2022 18:32

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


كشفت مصادر وثيقة الصلة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، النقاب عن أن ريال مدريد، عليه أن يخطر باريس سان جيرمان «كتابة»، ببدء مفاوضاته مع النجم الشاب كليان مبابي، وبنيته في التعاقد معه، ومعنى ذلك أنه إذا أنهى الريال الاتفاق مع المهاجم الفرنسي قبل 30 يونيو، يجب عليه أن يبلّغ النادي الباريسي بذلك كتابة.
وذكر موقع جول العالمي، نقلاً عن هذه المصادر، أن البند الثالث من المادة 18 بلائحة الاتحاد الدولي، والخاصة بانتقالات اللاعبين، ينص على ذلك، وأورد الموقع نص المادة الذي يقول: إذا رغب ناد ما في إبرام عقد مع لاعب محترف، ينبغي عليه أن يخطر ناديه الحالي كتابة برغبته، قبل أن يبدأ مفاوضات مع اللاعب، وأن أي لاعب محترف حر في التعاقد مع أي نادٍ آخر إذا كان عقده مع ناديه الحالي انتهى، أو ينتهي خلال 6 أشهر.
ونقل الموقع عن المحامين المتخصصين في قانون الرياضة قولهم، إن الأخطار أو الإشعار كافٍ، لإنهاء مفاوضات لاعب ينتهي عقده خلال 6 أشهر، وبمعنى آخر أنه إذا كان سان جيرمان سيستلم أو استلم بالفعل مثل هذا الإخطار، فإنه لا يمكن بأي حال أن يمنع مبابي من التفاوض مع الريال، أو حتى توقيع عقد اتفاق معه، وتلك مسألة قانونية يجب أن يأخذها الريال في الاعتبار، إلا أنها لن تؤدي بأي حال إلى وقف توقيع اللاعب.
وهناك خيار آخر- والكلام للمحامين المتخصصين- يتمثل في الانتظار إلى أول يوم في شهر يوليو المقبل لإبرام الصفقة، وفي هذه الحالة سيكون الريال، في حالة تفاوض مع لاعب حر، ليس لديه أي عقد صالح مع أي نادٍ، أي «وكيل حر» كما يطلق عليه، ووقتها لن يكون الريال ملزماً بإخطار سان جيرمان بشيء، وهذا الكلام ينطبق على جميع اللاعبين الذين ينتقلون من نادٍ إلى آخر في نهاية عقودهم، وليس على مبابي وحده.

ريال مدريد
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
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