«تنظيمية القفال 31» تطمئن على التحضيرات

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة المنظمة لسباق النسخة رقم 31 من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، خلال الفترة من 27 إلى 29 الجاري برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع العام مع الشركاء من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تسهم في أنجاح الحدث.

وبحثت اللجنة المنظمة بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 31 كافة التفاصيل، والمتطلبات من قبل اللجان المختلفة من أجل التجهيز المبكر للسباق المرتقب والتمهيد لإنجاح التظاهرة الرياضية البحرية التراثية بما ينسجم مع توجيهات سمو راعي الحدث، وتواصلاً من النجاح المتواصل للسباق الكبير منذ تأسيسه عام 1991.

ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي خلال الاجتماع الذي عقد بفندق دبليو دبي بالحضور، وممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي تقف دائماً وراء إنجاح التظاهرة الكبيرة من خلال الدعم المتواصل والمواقف الصلبة من أجل تأمين سلامة المشاركين في رحلة السباق نحو جزيرة صير بونعير، ومن ثم العودة يوم السباق من هناك إلى خط النهاية قبالة شواطئ دبي.

وحرص المدير التنفيذي على نقل تحيات رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للحدث للحضور منوهاً بأن اللجنة المنظمة وضعت في مقدمة أولوياتها تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي الحدث بتسهيل مهمة المشاركين وضمان وصولهم بأمان إلى خط النهاية لذلك يعمل الجميع بروح الفريق الواحد للوصول إلى هذه الغاية.

وأتاح حارب الفرصة لممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية للحديث حول التحضيرات والتجهيزات مشيدا بجهود جميع الشركاء، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي، حيث حضر الاجتماع من الإدارة العامة لمركز شرطة المؤاني قسم الإنقاذ المقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري والنقيب يوسف الشحي والملازم طارق المنصوري، ومن قسم الأمن البحري الملازم أول عبدالرحمن بورقيبة.