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الرياضي
منتخب بلجيكا يستعيد قوته الضاربة
منتخب بلجيكا يستعيد قوته الضاربة
18 مايو 2022 15:59

بروكسل (رويترز)
استعاد منتخب بلجيكا قوته الضاربة، مع إعلان المدرب روبرتو مارتينيز تشكيلة من 32 لاعباً لخوض أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الشهر المقبل.
وكان مارتينيز فضل منح بعض لاعبيه الأساسيين راحة في آخر نافذة دولية حين واجه أيرلندا وبوركينا فاسو ودياً، واستغل تلك المناسبة لمنح اللاعبين الآخرين فرصة المشاركة قبل خوض كأس العالم 2022 في قطر.
لكن العديد من اللاعبين البارزين مثل تيبوا كورتوا وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو وإيدن هازارد تعافوا الآن من الإصابة، وانضموا للتشكيلة لمواجهة هولندا وبولندا وويلز.
وتستضيف بلجيكا جارتها هولندا في بروكسل في الثالث من يونيو وبولندا في الثامن من يونيو قبل أن تتوجه إلى ويلز في 11 يونيو وبولندا في وارسو في 14 يونيو.
وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي: في المعسكر الأخير حاولت تجربة لاعبين أقل خبرة وكانت التجربة مفيدة جدا لمعرفة الكثير عن قدراتنا، لكننا سنخوض مباريات رسمية قوية، سنلعب أربع مباريات في غضون 14 يوماً، وهو شيء لم نقم به من قبل، هذا هو السبب في أننا نحتاج إلى الكثير من اللاعبين البارزين، وهذه المجموعة تملك خبرة كبيرة. عملنا سوياً لست سنوات ونعرف بعضنا البعض جيداً، ومن المهم أن نقضي المزيد من الوقت معاً.
وتم استبعاد المهاجمين كريستيان بنتيكي وديفوك أوريجي بينما حصل جيريمي دوكو على المزيد من الوقت لمواصلة التعافي من إصابة.
وتلتقي بلجيكا، التي فقدت مؤخراً المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي «الفيفا» للمنتخبات، مع كندا والمغرب وكرواتيا في المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

منتخب بلجيكا
روبرتو مارتينيز
دوري الأمم الأوروبية
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